Islak Kek Tarifi: Evde Nefis Ve Kolay Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Islak Kek Tarifi

Islak kek nasıl yapılır sorusu oldukça merak dilen bir sorudur. Islak kek, evde kolayca yapılabilen, yoğun çikolata tadı ve yumuşak dokusuyla herkesin favorisi olabilecek bir tatlıdır. Yapımı basit olmakla birlikte, şerbetiyle kekin içine lezzetli bir tat ekler. Misafirlerinize ikram edebileceğiniz, çayın yanına mükemmel gidecek bir tarif arıyorsanız, ıslak kek tam size göre! İşte ıslak kek tarifi…

Islak Kek Malzemeleri Islak kek yapımı için ihtiyaç duyacağınız malzemeler oldukça basittir ve genellikle evde bulunan temel malzemelerdir. İşte gerekli olan malzemeler: Kek İçin: - 3 adet yumurta - 1 su bardağı toz şeker - 1 su bardağı süt REKLAM - 1/2 su bardağı sıvı yağ (isteğe göre tereyağı da kullanılabilir) - 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin - 1,5 su bardağı un - 2 yemek kaşığı kakao - 100 gram sütlü veya bitter çikolata (isteğe bağlı) Islatmak İçin: - 1 su bardağı süt - 1 su bardağı su - 1 çay bardağı toz şeker - 1 tatlı kaşığı vanilin (isteğe bağlı) Islak Kek Yapımı Fırını Önceden Isıtın: İlk olarak fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısınmasını bekleyin. Islak kekin pişmesi için 180 derece ideal bir sıcaklıktır.

Yumurtaları Çırpın: Derin bir kaba 3 adet yumurtayı kırın. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekleyin. Şekerin iyice erimesi için mikserle yüksek devirde yaklaşık 3-4 dakika kadar çırpın. Karışımın rengi açılacak ve kabaracaktır.

Sıvı Malzemeleri Ekleyin: Yumurtalar ve şeker iyice çırpıldıktan sonra, 1 su bardağı sütü ve 1/2 su bardağı sıvı yağı ekleyin. Tekrar karıştırarak karışımın iyice homojen olmasını sağlayın.

Kuru Malzemeleri Karıştırın:Ayrı bir kasede 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve 2 yemek kaşığı kakaoyu karıştırın. Bu karışımı, sıvı karışıma ekleyin ve düşük devirde mikserle karıştırın. Keki fazla çırpmamaya özen gösterin, çünkü fazla çırpılan kek sertleşebilir.

Çikolatayı Ekleyin (isteğe bağlı): Eğer çikolatalı bir ıslak kek yapmak istiyorsanız, 100 gram sütlü veya bitter çikolatayı küçük parçalara ayırıp karışıma ekleyebilirsiniz. Karıştırarak çikolatanın kek hamuruna dağılmasını sağlayın. Çikolata, keke ekstra lezzet ve yumuşaklık katacaktır.

Kek Hamurunu Kalıba Dökün: Kek hamurunu yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına dökün. Kalıbın büyüklüğüne göre, kekin yüksekliği değişebilir, ancak genellikle 26 cm çapında yuvarlak bir kalıp bu tarif için idealdir.

Keki Pişirin: Kekinizi 180 derece önceden ısınmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Kekin piştiğini anlamak için bir kürdan batırarak kontrol edebilirsiniz; kürdan temiz çıkıyorsa, kekiniz hazır demektir. Islak Kekin Şerbeti Nasıl Hazırlanır?

REKLAM Şerbeti Hazırlayın: Kek pişerken, şerbeti hazırlamak için 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su ve 1 çay bardağı toz şekeri bir tencereye alın. Karıştırarak şekeri eritin ve karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatın. Şerbetin içine 1 tatlı kaşığı vanilin ekleyebilirsiniz. Vanilin, şerbetinize hoş bir aroma katacaktır.

Kek Soğuduktan Sonra Şerbeti Dökün: Kek fırından çıktıktan sonra, ılımaya bırakın. Ilındığında, üzerine hazırladığınız şerbeti dikkatlice dökün. Şerbetin keke iyice çekmesi için keki bir kaç dakika bekletin. Keki, şerbetin tamamen içine çekebilmesi için birkaç kez delmek ya da kürdan batırmak faydalı olacaktır. Islak Kek Nasıl Servis Edilir? Islak kekinizi dilimleyerek servis edebilirsiniz. Keki kesmeden önce biraz dinlendirmek, daha iyi şekil almasını sağlar. Islak kekin üzerine, isteğe göre hindistancevizi, çikolata parçacıkları veya şekerlemelerle süsleme yapabilirsiniz. Ayrıca, ıslak kekin üzerine krem şanti ekleyerek tatlıyı daha da zenginleştirebilirsiniz.

Islak Kekin Püf Noktaları Islak kekin daha lezzetli olması için bazı püf noktalarına dikkat etmeniz önemlidir. Bu noktalar şunlardır: - Sıvı ve Kuru Malzemelerin Oranı: Kekin içi yumuşak ve ıslak olmalı. Kekin hamurunun fazla katı olmamasına dikkat edin. Eğer hamur çok koyu olduysa, bir miktar süt ekleyebilirsiniz. - Şerbetin Sıcaklığı: Kek fırından çıktıktan sonra, şerbetin ılık olması gerekir. Sıcak şerbet kekin üzerine döküldüğünde, kekin kıvamını bozabilir.