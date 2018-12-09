Spor Toto Süper Lig'de 13 puanla düşme hattında bulunan Akhisarspor, 1 puan üzerinde yer alan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin Leicester City’den kiraladığı Islam Slimani Akhisar Belediyespor maçı öncesinde kart sınırında bukunurken, Frey’in sakat, Soldado’nun da cezalı olması sebebiyle özel olarak uyarıldı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Cezayirli golcüye teknik heyetten bu durumu açıklarken Erzurumspor’a karşı forvetsiz kalma rüsklerinin olduğu ve bunu düşünerek mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

7 MAÇ SONRA GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakalarken Slimani de gol orucunu bozmuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Ekim'de oynanan Spartak Trnava maçında 2 gol atan Slimani, daha sonraki 7 karşılaşmayı boş geçmişti. Spor Toto Süper Lig'de de 1 golü bulunan Slimani, 16. resmi maçında 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ