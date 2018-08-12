Öne Çıkanlar
Islam Slimani
Futbol
Haberler > Futbol

Islam Slimani'yi Andre Ayew anlattı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yendi ve ligde 7 yıl aradan sonra ilk defa 9 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Barış Alıcı ve Andre Ayew yeni takımlarıyla ilk lig maçına çıkarken maç sonrasında açıklamalar yaptı. Barış, taraftara teşekkür ederken Ayew henüz hazır olmadığını dile getirdi ve diğer bir yeni transfer Islam Slimna'yi yorumladı

12 Ağustos 2018 Pazar, 11:36:46 | Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Barış Alıcı, Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ilk kez oynadığını vurgulayan Barış Alıcı, "Süper Lig kariyerimdeki ilk maçım oldu. İlk 10-15 dakika alışamadım ama taraftarın desteğiyle aştım. Onların desteği benim için çok önemli. İlk dakikasından son dakikasına kadar taraftarımız bizi çok iyi destekledi. Lige iyi başladık, sezon sonu da istediğimiz şampiyonluğu almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de elemeyi geçmek istiyoruz." dedi.

Sarı-lacivertlere mesaj gönderen Barış Alıcı, "Taraftarın bana çok büyük bir desteği var. Bu bana özgüven veriyor. Altınordu'da da geçen sezon full oynadım, taraftara alışığım ama büyük Fenerbahçe taraftarı çok farklı. Çok büyük destek veriyorlar." diye konuştu.

"İKİ ANTRENMAN YAPTIM"

Andre Ayew de maç sonrasında açıklama yaptı. Tam performansında henüz olmadığını söyleyen Ganalı yıldız, ''Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sakatlık yaşadım ve Benfica'ya karşı oynayamadım. Bu maç öncesi de sadece iki antrenman yapabildim. %100 değilim ama bu taraftara karşı yüzde 100'ü vermeniz gerekiyor. İlk maçı kazanmak çok önemli.'' sözlerini kullandı.

''SLIMANI ÇOK ÜST DÜZEY FORVET''

Yeni transfer Islam Slimani'yi de değerlendiren Ayew, ''Slimani çok kaliteli bir oyuncu. Onu Portekiz ve Afrika'dan tanıyorum. Çok üst düzey bir forvet. Bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Golleriyle Fenerbahçe'ye yardımcı olacaktır.'' dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.