Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Barış Alıcı, Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ilk kez oynadığını vurgulayan Barış Alıcı, "Süper Lig kariyerimdeki ilk maçım oldu. İlk 10-15 dakika alışamadım ama taraftarın desteğiyle aştım. Onların desteği benim için çok önemli. İlk dakikasından son dakikasına kadar taraftarımız bizi çok iyi destekledi. Lige iyi başladık, sezon sonu da istediğimiz şampiyonluğu almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de elemeyi geçmek istiyoruz." dedi.

Sarı-lacivertlere mesaj gönderen Barış Alıcı, "Taraftarın bana çok büyük bir desteği var. Bu bana özgüven veriyor. Altınordu'da da geçen sezon full oynadım, taraftara alışığım ama büyük Fenerbahçe taraftarı çok farklı. Çok büyük destek veriyorlar." diye konuştu.

"İKİ ANTRENMAN YAPTIM"

Andre Ayew de maç sonrasında açıklama yaptı. Tam performansında henüz olmadığını söyleyen Ganalı yıldız, ''Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sakatlık yaşadım ve Benfica'ya karşı oynayamadım. Bu maç öncesi de sadece iki antrenman yapabildim. %100 değilim ama bu taraftara karşı yüzde 100'ü vermeniz gerekiyor. İlk maçı kazanmak çok önemli.'' sözlerini kullandı.

''SLIMANI ÇOK ÜST DÜZEY FORVET''

Yeni transfer Islam Slimani'yi de değerlendiren Ayew, ''Slimani çok kaliteli bir oyuncu. Onu Portekiz ve Afrika'dan tanıyorum. Çok üst düzey bir forvet. Bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Golleriyle Fenerbahçe'ye yardımcı olacaktır.'' dedi.

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