MasterChef'in bu akşamki çekimleri Antalya'da gerçekleştirilecek. Survivor 2021 kazananı İsmail Balaban MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konuklarından biri olacak. Peki, İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında ve nereli? Başpehlivan ünvanıyla güreş sporunun en önemli isimlerinden biri olan İsmail Balaban hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya Elmalı'da dünyaya geldi. Yağlı güreş pehlivanı İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.

2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı.

İSMAİL BALABAN'IN KARDEŞİ KİM?

1987'de Antalya'da Elmalı'ya bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İSMAİL BALABAN KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

34 yaşındaki Türk pehlivan İsmail Balaban 1,8 m boyundadır.

İSMAİL BALABAN NE ZAMAN BAŞPEHLİVAN OLDU?

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.