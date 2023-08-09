İsmail Kartal'dan flaş sözler! Tete, Lincoln Henrique, Okan Buruk...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Slovenya ekibi Maribor ile TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Maribor'un bir önceki turda karşılaştıkları Zimbru'ya göre daha iyi bir takım olduğunu söyleyen Kartal, "Maribor, Zimbru'ya göre daha futbol oynamaya çalışan, genç ve daha çok koşan bir takım. Son oynadıkları maçta 3-1 geriye düşmelerine rağmen maçı sonuna kadar bırakmadılar. Şu ana kadar 4 tanesi hazırlık maçı olmak üzere 10 maç yapmışlar. 6 galibiyet ve 4 beraberlikleri var. Biz de oyun olarak her geçen gün daha fazla çalışarak, oyun sistemimizi daha iyi anlayarak devam etmeye çalışıyoruz. Pozitif futbolumuzu devam ettireceğiz. Daha güçlü bir oyunla rakiplerimize karşı iyi sonuçlar alarak devam etmek istiyoruz. Yarın da kendi seyircimizin önünde iyi futbol oynayıp avantaj elde etmek istiyoruz. Saha içerisinde daha gayretli olursak bu maçtan da iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

REKLAM "BU KONULARDA 'ÇALIM ATILDI' İFADESİNİ DOĞRU BULMUYORUM" Bir basın mensubunun "Rakibinizin istediği bir oyuncuyu onlar transfer etmesin diye kendi takımınıza transfer eder misiniz?" sorusuna Kartal, şu şekilde cevap verdi: "Ben rakibimiz istiyor diye o oyuncuyu kendi takımıma transfer etmek istemem. Teknik direktör olarak bu konuları çok yersiz buluyorum. Her kulüp, her futbolcuya talip olabilir. Verilen teklifler de o oyuncuya ne kadar ihtiyacınız olduğuyla bağlantılıdır. Bir kulüp, daha yüksek teklif sunarak o oyuncuyu transfer edebilir. Bu konularda 'çalım atıldı' ifadelerini doğru bulmuyorum, en doğru çalım sahada atılır. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Bu sezon farklı bir ortam var. Suudi Arabistan gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bazı oyuncuları transfer etmekte zorlanıyoruz. İhtiyacımız olan, takıma katkı sağlayacak, Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak oyuncuların peşindeyiz" şeklinde konuştu.

"LINCOLN HENRIQUE'NİN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU" REKLAM Sakat oyuncuların yanı sıra transfer etmeyi planladıkları isimlerin aralarına katılmasının ardından daha iyi bir takım olacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "42-43 gündür birlikte çalışıyoruz. Fizik olarak iyi durumdayız. Hala eksik ve sakat oyuncularımız var. Geç gelen oyuncuları adapte etmeye çalışıyoruz. Bu oyuncuları da aramıza kattıktan sonra çok daha iyi bir Fenerbahçe olarak alabileceğimiz bütün kupalara talibiz. Bütün çalışmalarımızı bu yol doğrultusunda yapıyoruz" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, tedavi süreci devam eden Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin devre arasına kadar dondurulduğunu ve devre arasında oyuncunun durumunun tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

"CENGİZ VE MERİH İLE ALAKALI BENİM BİR ŞEY SÖYLEMEM DOĞRU DEĞİL" Fenerbahçe ile adı anılan Cengiz Ünder ve Merih Demiral ilgili gelen bir soruya ise Kartal şöyle cevap verdi: "Yerli-yabancı bütün oyuncular bizim için değerli. Cengiz ve Merih ile alakalı benim bir şey söylemem doğru değil. Bize katkı verecek oyuncuların peşindeyiz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Zaman içinde sonuçlarını göreceğiz."

OKAN BURUK'A CEVAP: BUNLAR KÜÇÜK SÖYLEMLER Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un dün oynanan Olimpia Ljubljana maçının ardından yaptığı "Bu maçtaki sayılmayan goller, bana geçen seneki Fenerbahçe maçını hatırlattı. 3-0 üstüne 2 tane sayılmayan gol. O maça benzer bir maç oldu" ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise Kartal, "Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının avrupa arenasında birbirini desteklemesi gerekiyor. Ortamda ayrıştırma yaratacak söylemlerden kaçınmak lazım. Hedefimiz, ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden bütün takımlarımızı destekliyoruz" şeklinde konuştu. REKLAM İsmail Kartal, yabancı kaleci transferi konusuyla ilgili olarak ise "Bu süreci başkanımız yürütüyor. Bütün takımlar, Suudi Arabistan sorunuyla karşı karşıya. Şu anda son durumu ben de bilmiyorum. Çünkü her saniye her şey değişebiliyor" dedi.

"TAKIM FİZİK VE MOTİVASYON OLARAK GAYET İYİ" İsmail Kartal, takımdaki oyuncuların çok iyi ve özverili bir şekilde çalıştığını aktararak, "Şu ana kadar futbolcular, antrenmanlarda ve maçlarda benim beklentime yüzde 100 olmasa da hemen hemen cevap verdiler. Karakterli ve kaliteli oyuncular. Bunu da çalışarak geliştireceğiz. Elimdeki oyuncularla gayet iyi bir kamp geçirdik. Takım fizik ve motivasyon olarak gayet iyi. Bu maçları kazanabilecek güce sahibiz. Bu sürecin sonlarına doğru aramız katılacak isimlerle daha iyi bir Fenerbahçe olacak" şeklinde konuştu.

"TETE BAŞTAN BERİ BİZİM TRANSFER LİSTEMİZİN İÇİNDE YOK" Fenerbahçe ile adı anılan Brezilyalı futbolcu Tete'nin durumuna da açıklık getiren Kartal, "Tete baştan beri bizim transfer listemizin içinde yok. Bu futbolcu ile ilgili gerekli açıklamayı yaptık. Oyuncu hiçbir zaman listemizde yoktu. Yüzlerce oyuncu gibi bize de teklif edildi. Ben taktik olarak sistemimize uygun bulmadım. Yönetimimiz de transferi gündemine almadı. Bonservis durumu da kapalı bir kutuydu. Bize katkı sağlayacak başka oyuncularla meşgulüz" diye konuştu.

REKLAM "KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONLUĞU NEDEN OLMASIN?" Takımdaki ortamın çok iyi olduğunu ve bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Teknik heyet ile futbolcular arasında bir gönül bağı kuruldu. Edin Dzeko, Dusan Tadic, takıma sahip çıkan isimler. Antrenmanlar çok güzel geçiyor. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz. İnşallah bu durumu da sezon sonuna kadar sürdürebiliriz. Konferans Ligi şampiyonluğu neden olmasın? Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Fenerbahçe, olduğu her kulvarda kupayı kazanmayı hedefler" ifadelerini kullandı. "ARAO VE GUSTAVO HENRIQUE AYRILACAK" İsmail Kartal, Willian Arao ve Gustavo Henrique'nin takımdan ayrılacağını söylerken transfer edilecek oyuncuların durumuna göre 1-2 ismin daha takımdan ayrılabileceğini ifade ederek sözlerini noktaladı.