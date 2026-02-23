Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Yüksek: Bırakmayacağız, bitmiş bir şey yok - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Yüksek: Bırakmayacağız, bitmiş bir şey yok

        Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçından sonra, "Bırakmayacağız, bitmiş bir şey yok" dedi.

        Giriş: 23.02.2026 - 22:57 Güncelleme:
        "Bırakmayacağız, bitmiş bir şey yok"

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu.

        "BU DURUM TAKIMA YAKIŞMIYOR"

        Milli futbolcu, "Son 10 dakika iki farklı duygu yaşadık, üzücü bir duydu. İki maçta 10 kişi kalan takımdan gol yedik, 4 puan bıraktık. Bu takıma yakışmayan bir durum. Yakışmıyor... Bu seneki en iyi atmosferdi, taraftarlara galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı." dedi.

        "BIRAKMAYACAĞIZ, BİTMİŞ BİR ŞEY YOK"

        İsmail Yüksek, "Bırakmayacağız, daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız ve devam edeceğiz. Bitmiş bir şey yok. Daha çok maç var. Bırakmayacağız, devam edeceğiz. Birbirimize güveniyoruz. Yapabileceğimize inanıyoruz. Daha iyi olacağız. Dediğin gibi üzücü bir durum bugün için abi." diye konuştu.

