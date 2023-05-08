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İsmi Süper Lig ekipleriyle anılıyordu, emekli olacak!

İngiliz ekiplerinden Chelsea'nin efsaneleri arasında yerini alan, daha sonra Real Madrid'e tranfer olan Hazard, İspanyol ekibinde büyük hayal kırıklığı yarattı. İsmi transfer dönemlerinde sık sık Süper Lig ekipleriyle anılan Hazard futbola veda etmeye hazırlanıyor.

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  • İsmi Süper Lig ekipleriyle anılıyordu, emekli olacak! Eden Hazard...

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  • İsmi Süper Lig ekipleriyle anılıyordu, emekli olacak! Eden Hazard...

    Madrid ekibiyle 75 maça çıkan Hazard, bu maçların çoğunda kısıtlı süreyle yer aldı. Belçikalı golcü Madrid formasıyla sadece 7 kez fileleri havalandırabildi.
  • İsmi Süper Lig ekipleriyle anılıyordu, emekli olacak! Eden Hazard...

    Kariyerinde ise 622 maça çıkan Belçikalı 167 gol atıp, 157 gol pası vermiştir.
  • İsmi Süper Lig ekipleriyle anılıyordu, emekli olacak! Eden Hazard...
  • İsmi Süper Lig ekipleriyle anılıyordu, emekli olacak! Eden Hazard...

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