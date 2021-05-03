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Haberlerİş-YaşamİSO Türkiye İmalat PMI, nisanda 50,4'e geriledi
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İSO Türkiye İmalat PMI nisan ayı sonuçları açıklandı

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin nisan ayı sonuçları açıklandı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI),nisanda bir önceki aya göre 2.2 puan azalarak 50.4'e indi.

İSO Türkiye İmalat PMI, nisanda 50,4'e geriledi
AA

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, martta 52,6 olarak ölçülen manşet PMI nisanda 50,4'e geriledi ve genel faaliyet koşullarında çok sınırlı bir iyileşmeye işaret etti.

Sektörün performansı 11 aydır devam eden büyüme döneminin en ılımlı artışını sergiledi. Nisanda hem üretim hem de yeni siparişler yavaşlama kaydetti. Anket katılımcıları, bu durumu genel olarak Türkiye'de Kovid-19 salgının yeniden yükselmesine bağladı.

Üretimdeki yavaşlama üç aylık büyümenin ardından gerçekleşti. Yine de yaşanan ivme kaybı geçen yılın nisan ve mayıs aylarındaki ilk salgın dalgasıyla kıyaslandığında çok daha hafif gerçekleşti.

Toplam yeni siparişlerde yaşanan yavaşlamaya karşılık, uluslararası talepte güçlenme sinyalleri gözlendi ve yeni ihracat siparişleri üst üste dördüncü ay artış gösterdi. İmalatçılar nisanda da yeni istihdam sağlamaya devam etti ve bu gelişme mevcut artışı trendini 11 aya ulaştırdı.

Personel sayılarında devam eden artış ve yeni siparişlerin ivme kaybetmesi, firmaların tamamlanmamış işleri üzerinde çalışmalarına olanak sağladı ve birikmiş işler Mayıs 2020'den beri en yüksek oranda azaldı.

GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ YÜKSELİŞLER MÜŞTERİLERE YANSITILDI

Enflasyonist baskılar ikinci çeyreğin başında yüksek düzeyini korudu. Girdi maliyetlerinde keskin artış kaydedilirken firmalar bu artışı genellikle TL'deki değer kaybı, ham madde fiyatlarındaki yükseliş ve bazı durumlarda da arz eksikliklerine bağladı. Ham madde teminindeki zorluklar ve dünya genelindeki nakliye sorunlarına bağlı olarak tedarikçilerin teslimat sürelerinde devam eden güçlü artışlar, arz yönlü sorunların sürdüğüne işaret etti. Tedarikçi performansındaki bozulma marta göre değişim göstermedi.

Girdi maliyetlerindeki yükselişlerin genel olarak satış fiyatları kanalıyla müşterilere yansıtıldığı gözlendi. Satış fiyatlarında keskin artış kaydedildi ve bu artış geçmiş dönem ortalamasına göre çok daha hızlı gerçekleşti.

SON DALGA 10 SEKTÖRÜN TAMAMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İSO Türkiye Sektörel PMI nisan verilerine göre, Kovid-19 salgınının son dalgası, anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tamamını üretim yönünden olumsuz etkiledi ve üretimde genele yaygın bir yavaşlama gözlendi.

Benzer şekilde geniş çaplı ivme kaybının yaşandığı yeni siparişlerde ise sadece kara ve deniz taşıtları sektörü artış bildirdi. Sektörlerin çoğunda çalışan sayılarının artmaya devam etmesi, anketin görece olumlu gelişmesi olarak kaydedildi.

Yeni siparişlerin önemli ölçüde yavaşladığı ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe üretimdeki en belirgin düşüş yaşandı. Üretimde en ılımlı yavaşlama ise ana metal sanayinde gerçekleşti. Kara ve deniz taşıtlarında firmaların yeni siparişleri son üç ayda ilk kez arttı. Diğer tüm sektörlerin yeni siparişleri ivme kaybetti.

Gıda ürünleri, ana metal sanayi ve tekstil ürünlerinin yeni ihracat siparişleri yükseldi. Sektörlerin çoğunluğu yeni işe alımlara devam etti. Giyim ve deri ürünleri ile gıda ürünleri hariç tüm sektörlerde işgücü sayıları arttı. İstihdamda en güçlü artışlar ana metal sanayi ile makine ve metal ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. On sektörün tamamında tedarikçilerin teslimat süreleri değişen düzeylerde artış gösterdi.

Tedarik zincirlerindeki en belirgin bozulma makine ve metal ürünleri sektöründe gerçekleşirken gıda imalatçılarının teslimat süreleri çok hafif arttı. Gıda ürünleri, arz tarafındaki bu görece olumlu tablonun sonucu olarak, hem girdi maliyetlerinin hem satış fiyatlarının en düşük oranda arttığı sektör oldu. Buna rağmen, enflasyonist baskılar güçlü seyretmeye devam etti.

Girdi maliyetlerinde en keskin artış ana metallerde gerçekleşirken en yüksek nihai ürün fiyatları enflasyonu ise ağaç ve kağıt ürünlerinde kaydedildi. Sektörlerin çoğunda iş yüklerinin azalması, imalatçıların satın alma faaliyetlerini yavaşlatmasına yol açtı. Satın alma hacminde artış gerçekleşen tek sektör tekstil oldu. Girdi stokları yaygın bir şekilde azaldı.

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