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        Haberler Yemek Yapma Ispanaktan pasta olur mu? İşte nefis ıspanaklı pasta tarifi!

        Ispanaktan pasta mı olur? İşte nefis ıspanaklı pasta tarifi!

        Ispanak, pasta yapımında beklenmedik bir lezzet sunabilir. Bu nefis tarifle, ıspanağın eşsiz tadını tatlı bir pasta deneyiminde buluşturarak damakları şaşırtmaya hazır olun. İşte yapımı oldukça basit ıspanaklı pasta tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 15:07 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:07
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        Ispanak denildiği zaman akla sadece yemeği geliyor değil mi? Aslında bu şifa deposu olan besin sadece sağlık için değil, tatlı ve kek tariflerine de harika bir katkı sağlayabilir. İşte lezzetli bir ıspanaklı pasta tarifi!

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        ISPANAKLI PASTA MALZEMELERİ

        2.5 su bardağı un

        3 adet yumurta

        1 su bardağı toz şeker

        1 çay bardağı sıvı yağ

        Yarım çay bardağı süt

        300 gram ıspanak

        1 paket kabartma tozu

        Kreması için:

        1 su bardağı pudra şekeri

        3 su bardağı labne peyniri

        Yarım su bardağı süt

        Yarım su bardağı krem şanti (toz halinde)

        Süslemesi için:

        10-15 adet çilek

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        ISPANAKLI PASTA NASIL YAPILIR?

        Fırını 180 dereceye ısıtın. Yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın ve unlayın.

        Yumurtaları ve şekeri derin bir kapta iyice çırpın. Üzerine sıvı yağ ve kaynar suyun içerisinde 20 saniye beklettip rondodan çektiğiniz ıspanakları ekleyin.

        Un, vanilin ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız karışımı kek kalıbına dökün.

        Önceden ısıttığınız fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

        Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

        Kreması için; bir tencerede süt, un, nişasta, şeker ve vanilyayı karıştırarak pişirin. Koyulaşmaya başladığında ocaktan alın ve içine tereyağını ekleyip karıştırın.

        Keki ikiye kesin. Üzerine hazırladığınız kremadan sürün. Üst kısmını da kremayla kaplayarak servise hazır hale getirin.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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