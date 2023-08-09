Haberler Futbol İspanya İspanya'da gündem Arda Güler! Lionel Messi ile kıyaslandı, 5 kişilik listede yer aldı - Futbol Haberleri

İspanya'da gündem Arda Güler! Lionel Messi ile kıyaslandı, 5 kişilik listede yer aldı Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcu, AFP haber ajansı tarafından bu sezon La Liga'da izlenmesi gereken en iyi 5 transfer arasında gösterilirken, dünya yıldızı Messi ile kıyaslandı. Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 11:15 Güncelleme: 09.08.2023 - 11:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor.

2 Şurada Paylaş!







AFP, La Liga'da bu sezon izlenmesi gereken 5 yeni transferi sıralarken, bu listede Arda Güler'e de yer verdi.