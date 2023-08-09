İspanya'da gündem Arda Güler! Lionel Messi ile kıyaslandı, 5 kişilik listede yer aldı
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcu, AFP haber ajansı tarafından bu sezon La Liga'da izlenmesi gereken en iyi 5 transfer arasında gösterilirken, dünya yıldızı Messi ile kıyaslandı.
Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor.
AFP, La Liga'da bu sezon izlenmesi gereken 5 yeni transferi sıralarken, bu listede Arda Güler'e de yer verdi.
Listede 18 yaşındaki milli yıldızın yanı sıra, Real Madrid'in bir diğer yeni transferi Jude Bellingham, Atletico Madrid'e transfer olan Cesar Azpilicueta, Real Sociedad'a geçiş yapan Andre Silva ve Barcelona'nın yeni yıldızı İlkay Gündoğan da yer aldı.
MESSI İLE KIYASLANDI
Sıralamanın paylaşıldığı haberde Arda Güler ile Lionel Messi kıyaslanırken, "Madrid, Messi ile kıyaslanan Türk dahinin 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor" denildi.
Öte yandan haberde, Arda Güler'in yeni sezonda maçlara yedek kulübesinde başlayacağı da ifade edildi.
Arda, Real Madrid'in ABD'deki hazırlık kampında yaşadığı menisküs sakatlığı sebebiyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak.