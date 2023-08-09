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        Haberler Futbol İspanya İspanya'da gündem Arda Güler! Lionel Messi ile kıyaslandı, 5 kişilik listede yer aldı - Futbol Haberleri

        İspanya'da gündem Arda Güler! Lionel Messi ile kıyaslandı, 5 kişilik listede yer aldı

        Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcu, AFP haber ajansı tarafından bu sezon La Liga'da izlenmesi gereken en iyi 5 transfer arasında gösterilirken, dünya yıldızı Messi ile kıyaslandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 11:15
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        Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor.

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        AFP, La Liga'da bu sezon izlenmesi gereken 5 yeni transferi sıralarken, bu listede Arda Güler'e de yer verdi.

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        Listede 18 yaşındaki milli yıldızın yanı sıra, Real Madrid'in bir diğer yeni transferi Jude Bellingham, Atletico Madrid'e transfer olan Cesar Azpilicueta, Real Sociedad'a geçiş yapan Andre Silva ve Barcelona'nın yeni yıldızı İlkay Gündoğan da yer aldı.

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        MESSI İLE KIYASLANDI

        Sıralamanın paylaşıldığı haberde Arda Güler ile Lionel Messi kıyaslanırken, "Madrid, Messi ile kıyaslanan Türk dahinin 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor" denildi.

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        Öte yandan haberde, Arda Güler'in yeni sezonda maçlara yedek kulübesinde başlayacağı da ifade edildi.

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        Arda, Real Madrid'in ABD'deki hazırlık kampında yaşadığı menisküs sakatlığı sebebiyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak.

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        Eflatun-beyazlıların yeni transferi, Fenerbahçe forması ile çıktığı 51 maçta 9 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.

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