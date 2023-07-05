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İspanya'da manşetler Arda Güler: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı!

Avrupa'da transferin gözdesi konumunda olan Arda Güler'in hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken gece yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid'i adeta birbirine düşüren Fenerbahçe'nin genç yıldız kararını verdi. İspanyol basınının haberine göre Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı. Arda Güler'in Barcelona'ya imza atması beklenirken son anda Real Madrid'i seçmesi, İspanyol basınında manşetlere çıktı. İşte Arda Güler'in kararının İspanyol spor basınına yansımaları...

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  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken flaş gelişmeler yaşandı.
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    18 yaşındaki futbolcu için en ciddi teklifi İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid yaparken, Arda Güler hangi takıma gideceğine karar verdi.
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    The Athletic'te yer alan habere göre; milli futbolcu tercihini İspanyol devi Real Madrid'den yana kullandı. 
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Arda'nın Barcelona cephesinden gelen büyük ilgiye rağmen kariyerine Real Madrid'de devam etmeyi seçtiğine vurgu yapıldı.
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İspanyol kulübünün Fenerbahçe ile masaya oturarak transferi kısa sürede resmileştirmesi bekleniyor. 

     
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Eflatun-beyazlıların, Arda Güler'i 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin biraz üzerinde bir ücretle kadrosuna katacağı belirtildi.
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Real Madrid ayrıca, Fenerbahçe'ye de bir sonraki satıştan da %20 pay verecek.
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe forması ile 51 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 9 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İSPANYA'DA MANŞETLER ARDA GÜLER!

    Arda Güler'in Barcelona'ya imza atması beklenirken son anda Real Madrid'i seçmesi, İspanyol basınında manşetlere çıktı. İşte Arda Güler'in kararının İspanyol spor basınına yansımaları...
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    "MADRID, GÜLER'İ BARÇA'NIN ELİNDEN ALDI"

    "Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor."
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    "GÜLER, MADRID'İ SEÇTİ"

    "Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor."
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    "MADRID'DEN GÜLER TEKLİFİ"

    "Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti. Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor."
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    "ARTIK REAL MADRID'E YAKIN"

    "Arda Güler için 'Beyaz' hücum; artık Real Madrid'e yakın."
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

     
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
  • ARDA GÜLER SON DAKİKA: İspanya Arda Güler transferini konuşuyor: Madrid, Güler'i Barça'nın elinden aldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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