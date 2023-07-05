"MADRID, GÜLER'İ BARÇA'NIN ELİNDEN ALDI"

"Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor."