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İspanya'da skandal görüntü! Real Madridli Vinicius Junior'a ölüm tehdidi

İspanya Kral Kupası çeyrek finalindeki Real Madrid-Atletico Madrid maçı öncesi skandal bir olay yaşandı. Atletico Madrid taraftarları, kritik mücadele öncesi Real Madridli Vinicius Junior'ın figürünü köprüye asarak Brezilyalı yıldıza ölüm tehdidinde bulundu.

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  • İspanya'da skandal görüntü! Real Madridli Vinicius Junior'a ölüm tehdidi

    İspanya'nın dev ekipleri Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki Kral Kupası çeyrek final maçı öncesi skandal bir olay yaşandı.
  • İspanya'da skandal görüntü! Real Madridli Vinicius Junior'a ölüm tehdidi

    Atletico Madrid'li taraftarlar, Madrid'de bir köprüye Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın figürünü asarak köprüden aşağı sallandırdı. 
  • İspanya'da skandal görüntü! Real Madridli Vinicius Junior'a ölüm tehdidi

    Atletico Madridli holiganlar, Brezilyalı yıldızın figürüyle birlikte köprüye bir de pankart astı. 
  • İspanya'da skandal görüntü! Real Madridli Vinicius Junior'a ölüm tehdidi

    Söz konusu pankartta, "Madrid, Real'den nefret ediyor" şeklinde nefret söylemi içeren bir yazının yer alması dikkat çekti.
  • İspanya'da skandal görüntü! Real Madridli Vinicius Junior'a ölüm tehdidi

    ATLETICO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Yaşanan olay İspanya ve tüm dünyada kısa sürede gündem olurken, Atletico Madrid'den konuyla ilgili açıklama geldi. 
  • İspanya'da skandal görüntü! Real Madridli Vinicius Junior'a ölüm tehdidi

    Kırmızı-beyazlı kulüp, yayınladığı açıklamada olayı gerçekleştiren taraftarlarını sert bir dille kınadı. Atletico Madrid'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bu iğrenç ve kabul edilemez şeyler tüm İspanyol toplumunu utandırmıştır. İnsanların ve kurumların haysiyetine saldıran eylemleri kınıyoruz. Bu aşağılık eylemi yapanları tanımıyoruz"
  • İspanya'da skandal görüntü! Real Madridli Vinicius Junior'a ölüm tehdidi

    Vinicius Junior, gol sevinçlerinden sonra yaptığı dansla da gündeme gelmişti. Rakip taraftarlar, Brezilyalı yıldızın dansını 'aşağılayıcı ve tahrik edici' olarak değerlendirirken, bu gol sevinci İspanya'da tepki çekmişti. 
  • İspanya'da skandal görüntü! Real Madridli Vinicius Junior'a ölüm tehdidi

    İspanyol Futbol Menajerleri Birliği Başkanı Pedro Bravo ise Vinicius hakkında gol sevinçleri nedeniyle ırkçı ifadeler kullanmıştı.

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