Kırmızı-beyazlı kulüp, yayınladığı açıklamada olayı gerçekleştiren taraftarlarını sert bir dille kınadı. Atletico Madrid'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bu iğrenç ve kabul edilemez şeyler tüm İspanyol toplumunu utandırmıştır. İnsanların ve kurumların haysiyetine saldıran eylemleri kınıyoruz. Bu aşağılık eylemi yapanları tanımıyoruz"