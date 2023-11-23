İspanya'dan flaş transfer iddiası! Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid'de umduğunu bulamayan ve kulübeye hapsolan 28 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürüldü.

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İSPANYA'DA MUTSUZ

Sezon başında transfer olduğu Atletico Madrid'de 5 maçta sadece 74 dakika süre alan Çağlar'ın da İspanya'da mutsuz olduğu ve Fenerbahçe formasıyla Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.