İspanya'dan flaş transfer iddiası! Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Becao'nun skatlığı sornası stoper arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid'de mutsuz olan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldığı iddia edildi.
Süper Lig ve Konferans Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe, sezon sonunda iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak için kolları sıvadı.
Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerde öncelik stoper bölgesine verildi.
Becao'nun uzun süreli sakatlığının ardından kaliteli bir savunma oyuncusunu kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldığı iddia edildi.
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid'de umduğunu bulamayan ve kulübeye hapsolan 28 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürüldü.
İSPANYA'DA MUTSUZ
Sezon başında transfer olduğu Atletico Madrid'de 5 maçta sadece 74 dakika süre alan Çağlar'ın da İspanya'da mutsuz olduğu ve Fenerbahçe formasıyla Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün yakın arkadaşı Cengiz Ünder'in de transferde devreye girdiği ifade edildi.
Fenerbahçe, Atletico Madrid'le 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü için ilk olarak kiralama formülünü devreye sokacak.
Futbola Menemenspor altyapısında başlayan Çağlar, sırasıyla Bucaspor altyapısı, Bozyaka Yeşiltepe, Aliağa FK ve Altınordu'da oynadıktan sonra 2016 yılında 7.9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Altınordu'dan Alman ekibi Freiburg'a transfer oldu.
Freiburg'da da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Çağlar, 2018 yılında 21.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Leicester City'nin yolunu tuttu.