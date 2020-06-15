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Koronavirüs salgının otomotiv pazarını ciddi oranda daralttığı ülkelerden İspanya, sektöre yönelik bir yardım paketi açıkladı.

Madrid yönetiminden yapılan açıklamada, ülkedeki otomotiv sanayisine yönelik 3.75 milyar euroluk (4.2 milyar dolar) bir destek sağlanacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, turizm sektörüne yönelik de desteklerinin olacağını söyledi.

İspanya'nın en büyük iki sektörü olan turizm ve otomotiv, ülke gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 22'sini oluştururken, otomotiv sektörü tek başına ülke ihracatının yüzde 20'sini oluşturuyor.

İspanya Banka'sının tahminlerine göre, koronavirüs salgını nedeniyle ülke ekonomisinde bu yıl yüzde 15 daralma bekleniyor.

İspanya'da Volkswagen Grubu, PSA Grubu, Renault ve Ford'un fabrikaları bulunuyor.

Japon otomotiv üreticisi Nissan ise, geçtiğimiz haftalarda ülkedeki tesisini kapatacağını açıklamıştı.

Öte yandan, İspanya ev sahipliği yaptığı fabrikalar ile Almanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci otomotiv üreticisi konumunda bulunuyor.