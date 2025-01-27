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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya, De La Fuente'nin sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        İspanya, De La Fuente'nin sözleşmesini uzattı

        İspanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:39 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:39
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        İspanya, De La Fuente ile uzattı
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        İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesi yenilendi.

        İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada 63 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Luis de la Fuente, 2022'de başına geçtiği İspanya Milli Takımı'nı 2022-23 UEFA Uluslar Ligi ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı.

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