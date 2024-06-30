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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İspanya-Gürcistan maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        İspanya-Gürcistan maçı CANLI YAYIN

        İspanya-Gürcistan maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 son 16 turunda turnuvanın favorilerinden İspanya ile şampiyonanın sürpriz ekibi Gürcistan karşı karşıya geliyor. İspanya ilk tur grubunu üçte üç yaparak lider tamamladı. Gürcistan ise A Milli Takımımız'ın da yer aldığı grubu 4 puanla noktalayıp en iyi üçüncüler arasına girerek tur biletini aldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 30.06.2024 - 22:00
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        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 tur maçında İspanya ile Gürcistan karşılaşıyor.

        STAT: Köln

        HAKEM: François Letexier

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        İspanya: Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian, Rodri, Pedri; Yamal, Nico Williams; Morata.

        Gürcistan: Mamardashvili; Lochoshvili, Dvali, Kashia, Gvelesiani, Kakabadze; Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze.

        Son 16 turu müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

        İspanya-Gürcistan müsabakasında tur atlayacak takım, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi olacak.

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        GÜRCİSTAN'DA MEKVABISHVILI CEZALI

        Gürcistan Milli Takımı, İspanya karşılaşmasında orta saha oyuncusu Anzor Mekvabishvili'den faydalanamıyor.

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        Grup aşamasındaki 3 maçta da forma giyen Mekvabishvili, son Portekiz müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Gürcistan'da ayrıca Giorgi Gvelesiani, Guram Kashia, Giorgi Kochorashvili ve Solomon Kverkvelia, kart sınırında bulunuyor.

        GRUP MÜCADELELERİ

        İspanya, zorlu B Grubu'nu lider bitirirken Gürcistan ise Türkiye'nin de olduğu F Grubu'ndan üçüncü çıktı.

        İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele eden İspanya, 3'te 3 yaparak B Grubu'nu lider tamamladı. Tüm grup maçlarını kazanan tek takım olan İspanya, ayrıca kalesini de gole kapatmayı başardı.

        Gürcistan ise F Grubu'nda Türkiye, Portekiz ve Çekya ile mücadele etti. A Milli Takım'a 3-1 mağlup olan, Çekya ile 1-1 berabere kalan Gürcüler, son maçta Portekiz'i 2-0 yendi. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Gürcistan, en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna yükseldi.

        REKABETTE İSPANYA ÜSTÜN

        İki takım, tarihlerinde 8. kez karşı karşıya geliyor.

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        İspanya ile Gürcistan, daha önce A milli takımlar düzeyinde 6'sı resmi, 1'i özel maç olmak üzere 7 kez mücadele etti. İspanya resmi müsabakaların tamamını kazanırken, Gürcistan ise tek galibiyetini özel maçta aldı.

        İspanyolların attığı 19 gole, Gürcüler 4 golle karşılık verebildi.

        ELEMELERDE DE AYNI GRUPTA YER ALDILAR

        İspanya ile Gürcistan, EURO 2024 elemelerinde de karşılaştı.

        Elemelerde A Grubu'nda yer alan iki ekipten İspanya, 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgiyle 21 puan topladı ve lider olarak turnuvaya katıldı.

        Gürcistan ise ikişer galibiyet ve beraberlik, 4 yenilgiyle dördüncü olarak turnuva bileti alamadı. Gürcüler, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e katılmaya hak kazanarak tarihlerinde bir ilki başardı.

        Eleme gruplarında yapılan iki maçı İspanya 3-1 ve 7-1'lik skorlarla kazandı.

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