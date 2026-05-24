        İspanya LaLiga'da küme düşen son iki takım Mallorca ve Girona oldu

        İspanya LaLiga'da küme düşen son iki takım Mallorca ve Girona oldu

        İspanya LaLiga'da 38. ve son hafta sona ererken, Real Oviedo'nun ardından küme düşen son iki takım belli oldu. Sezonu 42 puanla tamamlayan 18. sıradaki Mallorca ve 41 puanla bitiren 19. sıradaki Girona, bir alt lige düştü. Getafe'ye 1-0 mağlup olan Osasuna ile Real Betis'e 2-1 yenilen Levante, sezonu 42 puanla tamamlasalar da ikili averajda Mallorca'ya üstünlük kurarak ligde kalmayı başardılar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 00:25 Güncelleme:
        İşte LaLiga'da küme düşen son iki takım!

        İspanya LaLiga'da 38. ve son hafta müsabakaları tamamlanırken, 2. Lig'e düşen son iki takım belli oldu.

        İŞTE KÜME DÜŞEN SON İKİ TAKIM

        Evinde Elche'yle 1-1 berabere kalarak sezonu 41 puanla 19. sırada bitiren Girona ve Real Oviedo'yu 3-0 yense de 42 puanla 18. sırada kalan Mallorca, Real Oviedo'nun ardından bir alt lige küme düşen son iki takım oldu.

        Öte yandan Getafe'ye 1-0 yenilen Osasuna ile Real Betis'e 2-1 mağlup olan Levante, sezonu Mallorca'yla eşit puanda tamamlamalarına rağmen ikili averaj üstünlüğüyle ligde kaldı.

        TOPLU SONUÇLAR:

        Real Betis: 2 - Levante: 1

        Mallorca: 3 - Real Oviedo: 0

        Celta Vigo: 1 - Sevilla: 0

        Getafe: 1 - Osasuna: 0

        Girona: 1 - Elche: 1

        Valencia: 3 - Barcelona: 1

        Real Madrid: 4 - Athletic Bilbao: 2

        Deportivo Alaves: 1 - Rayo Vallecano: 2

        Espanyol: 1 - Real Sociedad: 1

        ABD Başkanı: Anlaşma yakında açıklanacak
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        İsrailli bakanın Fransız topraklarına girişi yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Son anda kurtuldu
        Giresun'da kahreden olay
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
