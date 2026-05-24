İspanya LaLiga'da küme düşen son iki takım Mallorca ve Girona oldu
İspanya LaLiga'da 38. ve son hafta sona ererken, Real Oviedo'nun ardından küme düşen son iki takım belli oldu. Sezonu 42 puanla tamamlayan 18. sıradaki Mallorca ve 41 puanla bitiren 19. sıradaki Girona, bir alt lige düştü. Getafe'ye 1-0 mağlup olan Osasuna ile Real Betis'e 2-1 yenilen Levante, sezonu 42 puanla tamamlasalar da ikili averajda Mallorca'ya üstünlük kurarak ligde kalmayı başardılar.
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 00:25
İŞTE KÜME DÜŞEN SON İKİ TAKIM
Evinde Elche'yle 1-1 berabere kalarak sezonu 41 puanla 19. sırada bitiren Girona ve Real Oviedo'yu 3-0 yense de 42 puanla 18. sırada kalan Mallorca, Real Oviedo'nun ardından bir alt lige küme düşen son iki takım oldu.
Öte yandan Getafe'ye 1-0 yenilen Osasuna ile Real Betis'e 2-1 mağlup olan Levante, sezonu Mallorca'yla eşit puanda tamamlamalarına rağmen ikili averaj üstünlüğüyle ligde kaldı.
TOPLU SONUÇLAR:
Real Betis: 2 - Levante: 1
Mallorca: 3 - Real Oviedo: 0
Celta Vigo: 1 - Sevilla: 0
Getafe: 1 - Osasuna: 0
Girona: 1 - Elche: 1
Valencia: 3 - Barcelona: 1
Real Madrid: 4 - Athletic Bilbao: 2
Deportivo Alaves: 1 - Rayo Vallecano: 2
Espanyol: 1 - Real Sociedad: 1
