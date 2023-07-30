İspanyol doktordan Arda Güler için korkutan açıklama!

10 Şurada Paylaş!









Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.