İspanyol doktordan Arda Güler için korkutan açıklama!
spanyol temsilcisi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, tedavi sürecini hızlandırmak için Madrid'e döndüğü duyurulurken İspanyol doktor Pedro Luis Ripoll milli futbolcunun sakatlığına dair korkutan bir açıklama yaptı
Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildiğini ve yıldız oyuncunun özel tedavi için Madrid'e döneceğini açıklamıştı.
Birkaç gündür takımla birlikte antrenman yapmayan milli futbolcunun özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e döneceği duyuruldu. Marca ise Arda Güler'in sakatlığını mercek altına aldı. Marca'nın haberi şöyle:
"Arda'nın geçen hafta Amerika turunda antrenmana çıkmaması üzerine alarm zilleri çalmıştı. İlk başta her şey oyuncunun kas gerginliği yaşadığını ve Manchester United karşısında ilk maçına çıkacağını gösteriyordu"
"Ancak bekleyiş uzadı ve Arda'nın form durumu üzerinde şüpheler oluşmaya başladı. Takip eden günlerde genç futbolcu, takım arkadaşlarının geri kalanıyla bir araya gelmeyi beklerken grupla birlikte saha kenarında antrenman yaptı"
"Barcelona maçından bir gün önce Arda takımla birlikte antrenmanın kas bölümünde yer aldı ve ardından rejenerasyon egzersizleri yaptı. Antrenmanı bitirdikten sonra takım doktoru Niko Mihic ile sohbet ederken görüldü"
"Ancelotti basına yaptığı açıklamada Arda'nın El Classico'da forma giyemeyeceğini doğruladı ancak Juventus'a karşı oynanacak maçta süre almasını bekliyordu. Ancak yapılan testler tüm planları alt üst etti"
"Arda Güler'in dizinde kısmi bir kıkırdak yırtığı var. Prensip olarak, oyuncu tedaviyi güçlendirmek ve ameliyat olmamak için Madrid'e dönüyor"
"Kulüp bir zaman çizelgesi belirlemek istemiyor çünkü her şey oyuncunun gelişimine bağlı olacak"
KORKUTAN AÇIKLAMA: 3-5 AY SÜREBİLİR
Öte yandan Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, "Arda Güler'in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da 5 aylık tedavi gerektirir. Eğer menisküs sakatlığı ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci 3 ayı bulur." ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden Arda Güler, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.