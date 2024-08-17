İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe, Ansu Fati için harekete geçti
Fenerbahçe, Barcelona'nın 21 yaşındaki genç yıldızı Ansu Fati için girişimlere başladı! Sport'un haberine göre; Mourinho'nun Ansu Fati'yi kadrosunda görmek istediği iddia edildi
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Barcelona forması giyen yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.
İspanya'da yayın yapan Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Ansu Fati'nin sezon sonuna kadar kiralanmasını sağlamak için ilerleme kaydetmeye çalışıyor.
Haberde, oyuncunun Jose Mourinho tarafından çok beğenildiği ve şu anda temsilcisi Jorge Mendes ile iletişime geçerek İspanyol ismin kiralanma olasılığının değerlendirildiğini iddia edildi.
Ayrıca Barça'nın yüksek maaşların büyük bir kısmından tasarruf etmek için Ansu Fati ile yolları ayırmaya sıcak baktığı aktarıldı.
Eylül ayına kadar sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalması beklenen yıldız isim ile Sevilla'nın da ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezonu Brighton'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki genç futbolcu, çıktığı 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.