İspanyollardan Wimbledon ve Avrupa Şampiyonluğu sarmalı!

14 Temmuz 2024 İspanyollar için çifte sevince sahne oldu. Wimbledon'da finale çıkan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Sırp rakibi Novak Djokovic'e set vermedi ve şampiyonluğa ulaştı.

Aynı günün akşamında EURO 2024'te finale çıkan İspanya Milli Takımı ise İngiltere'yi 2-1'lik skorla geçti ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Hem bireysel hem de takım sporunda iki önemli şampiyonluk alan İspanyollar ilginç bir istatistiğe de imza attı.

AYNI SENELERDE WIMBLEDON VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Rafael Nadal 2008 yılında Wimbledon kazanmış o sene EURO 2008'de mücadele eden İspanya ise Avrupa Şampiyonluğu'na uzanmıştı.