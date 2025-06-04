İsrail saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 35 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Gazze Limanı'nda yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir kampı hedef aldığı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişiyi yaraladı.

İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki Cevra el-Lut bölgesini hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü.

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İsrail ordusu Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırlar ile evlere saldırılar düzenledi. Saldırılarda ikisi çocuk, 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinlilerin kaldığı çadır da İsrail ordusu tarafından bombalandı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, en az 20 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Gazze kentinin doğusu ile kuzeydeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırılar sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.