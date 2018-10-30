İşsizlik fonu
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İşsizlik fonuna devlet katkısı azalacak mı?

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda İşsizlik Sigortası Fonu ayrıntısı dikkat çekti. İşverenden 2, işçiden 1 puan kesinti yapılan fona, 1 puan da devlet katkısı yapılıyor. 2019 programında fona yapılan devlet katkısı tutarı aşağı çekildi. Prim gelirlerinin 3’te 1’i düzeyinde olan devlet katkısı, gelecek yıl 6’da 1’e inecek. 2019 Programı’nda kıdem tazminatından esnek çalışmaya kadar çalışanları ilgilendiren birçok düzenlemeye yer verildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

30.10.2018 - 08:14 | Güncelleme:  



Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 Programı’nda İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili yeni yıl hedeflerine de yer verildi. Programa göre, 2018 yılında fona işçi ve işveren primlerinden 13 milyar 823 milyon lira gelir sağlanacak. Devlet de prim gelirlerinin 3’te 1’i oranında, 4 milyar 608 milyon lira katkı sağlayacak.

2019 PROGRAMI’NDA İŞSİZLİK FONU AYRINTISI

Önceki yıllarda da fona işçi ve işverenden toplanan prim gelirlerinin 3’te 1’i oranında devlet katkısı yapıldı. 2017’de 11 milyar 666 milyon liralık prim gelirine karşılık 3 milyar 895 milyon lira; 2016’da da 9 milyar 930 milyon lira prim gelirine karşılık 3 milyar 310 milyon lira devlet katkısı yapıldı.

2019 yılında ise fona işçi ve işverenden 15 milyar 714 milyon lira tutarında prim geliri öngörülüyor. Buna karşılık gelecek yıl 2 milyar 619 milyon lira devlet katkısı sağlanacak. Devlet katkısı tutarı, prim gelirlerinin 6’da 1’ine düşecek.

DEVLET KATKISI 0.5 PUANA MI İNECEK?

İşsizlik Sigortası Fonu’na işçinin brüt ücretinin yüzde 2’si oranında işverenden, yüzde 1’i oranında işçiden prim kesiliyor. Devlet de yüzde 1 oranında katkı sağlıyor.  Gelecek yıl devlet katkısı tutarının, işçi ve işveren primi gelirlerinin 6’da 1’i düzeyinde öngörülmesi, devlet katkısının yüzde 0.5’e indirileceğine işaret olarak değerlendirildi.

2019’da fonun toplam 41.3 milyar lira gelir elde etmesi, buna karşılık 20.6 milyar lira harcama yapması öngörüldü. 2018’de ise 34.1 milyar lira gelire karşılık 23.1 milyar lira harcama yapılacağı tahmin ediliyor. Buna göre, gelecek yıl işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonundan yapılacak harcamalar bu yıla göre 4.5 milyardan 6.2 milyar liraya yükselecek. Buna karşılık, fondan istihdamı teşvik ve aktif işgücü programları için yapılan giderler 18.6 milyar liradan 14.3 milyar liraya inecek.

BİREYSEL HESABA DAYALI KIDEM TAZMİNATI

Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) ardından, 2019 Programı’nda da kıdem tazminatı fonuna yer verildi. Programda, sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi oluşturulacağı, bu konudaki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara göre, gençleri, kadınları ve sosyal yardım alanları istihdama dahil etmek amacıyla hedef grup, sektör, bölge odaklı biçimde aktif işgücü programları ve teşvikler yeniden yapılandırılacak.

SGK’DAN HAKSIZ AYLIK ALANLARA VERİ MADENCİLİĞİYLE ÖNLEM

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) haksız gelir veya aylık alınmasını önlemeye yönelik tedbirler alınacak. Bu kapsamda, mevcut veri altyapısında, veri madenciliği teknikleriyle sahtecilik analizleri ve büyük veri analizleri gerçekleştirilecek.

PRİME ESAS KAZANCI AZALAN SİGORTALIYA SGK’DAN SMS

SGK, sigortalıların prime esas kazançlarını sürekli takip edecek. İşverenin bildirdiği prime esas kazancı belli oranın üzerinde azalan sigortalılara SGK’dan SMS gönderilerek bilgi verilecek.

ESNEK ÇALIŞMADA İKİNCİL MEVZUAT ÇIKARTILACAK

Esnek çalışma biçimlerinin uygulamaya konulması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlanacak. İşgücü piyasasına girişlerin kolaylaştırılması amacıyla esnek çalışma biçimlerinin uygulanmasına yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Yarım çalışma ödeneğinin etkin şekilde uygulanması sağlanacak.

GENÇLER EĞİTİME VE İSTİHDAMA YÖNLENDİRİLECEK

Çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla gezici ve geçici tarım işlerinde çocuk işçiliğiyle mücadele edilecek. Sokakta yaşadığı, çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar ile gezici ve geçici tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitim sistemi ile bağlantısı güçlendirilecek.

Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin profilleri belirlenerek, durumlarına uygun eğitime, işgücüne ve istihdama yönlendirici programlar geliştirilecek.

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