İşsizlik maaşı bilindiği gibi brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödenmektedir. En yüksek işsizlik ödeneği ise asgari ücretin yüzde 80'ini geçememektedir. Bu bilgiler ışığında asgari ücrete gelen zam oranı sonrasında oluşan işsizlik maaşı hesaplamaları hız kazandı. Peki İşsizlik maaşı ne kadar olacak ve kimler yaralanabilecek? 2022 Zamlı en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? Konuya ilişkin merak edilenleri sizler için derledik...