Ülkemizde bireyleri ve toplumu bir nebze de olsa rahatlatan en önemli can simidi işsizlik sigortası. İşsizlik maaşından yararlanabilmesi için kişinin işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Peki, işsizlik maaşı ne zaman, hangi gün yatar? İşte işsizlik maşı ile ilgili detaylar...