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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşsizlik oranı nisanda yükseldi

        İşsizlik oranı nisanda yükseldi

        İşsizlik oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:13 Güncelleme:
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        İşsizlik oranı nisanda yükseldi

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 8,2 olarak kayıtlara geçti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,0 oldu.

        İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı 0,6 puan azalarak yüzde 48,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4, kadınlarda yüzde 31,2 olarak ölçüldü.

        İşgücüne katılma oranı yüzde 52,4 seviyesinde gerçekleşirken, işgücü 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişi oldu. Erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 70,2, kadınlarda yüzde 35,0 olarak belirlendi.

        GENÇ İŞSİZLİK DÜŞTÜ

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,0, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak gerçekleşti.

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,3 saat artarak 42,1 saat oldu.

        TÜİK verilerine göre, temel işgücü göstergeleri şöyle:

        Gösterge Nisan 2026 Mart 2026 Değişim
        İşsizlik Oranı (%) 8,2 8,1 +0,1
        İstihdam Oranı (%) 48,1 48,7 -0,6
        İşgücüne Katılma Oranı (%) 52,4 53,0 -0,6
        Genç İşsizlik Oranı (%) (15-24) 14,5 15,3 -0,8
        Atıl İşgücü Oranı (%) 30,1 31,3 -1,2
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