Milyonlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için sandığa giderken seçim bölgeleri de gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan liste ile İstanbul 2. bölgede yer alan ilçeler de belli oldu. Peki, İstanbul 2. bölge neresi, hangi ilçeler? İşte İstanbul 2. bölgede bulunan ilçeler listesi...