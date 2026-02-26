İstanbul'a kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerine göre sıcaklıklar yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalıyor. Sıcaklıklar azalırken, yurdun büyük bir bölümü soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası ile birlikte İstanbul'a sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili olacak. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 26 Şubat 2026 Perşembe hava durumu tahminleri...
Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Batı bölgelerde ise 27 Şubat Cuma yağış iyice zayıflayıp cumartesi olurken kesiliyor. Kış havasının ardından Mart ayı daha çok ilkbahara benzeyen, 12-15°C sıcaklıklarda başlayacak. 1-7 Mart arası önemli bir yağış ya da soğuk hava dalgası beklenmiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Balkanlar'dan yurda giriş yapan soğuk hava dalgasıyla birlikte nerelere kar yağacağını açıkladı.
Öztel, "İstanbul'da bugün sabah erken saatlerde ve öğlen bir miktar kar yağacak, fakat şehir genelinde daha çok karla karışık yağmur ve yağmur görülecek. Özellikle sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arası seyirlik bir kar yağabilir. Tipi şeklinde olmayan bu yağışın şehirde ulaşımı sadece ilk yağdığı dakikalarda olumsuz etkilemesi muhtemel" dedi
BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR
"Türkiye’de havalar yeniden soğumak üzere, bu gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerindeki soğuk hava yurda giriş yapıyor. Rüzgar önce kuzey-kuzeybatıdan eserek Marmara ve Ege’yi aşıp Akdeniz’e kadar ulaşıyor. Oradan ise Doğu Akdeniz üzerinden yeniden Türkiye’ye sokuluyor. Bu meteorolojik oluk, batısında ve doğusunda farklı rüzgarların eseceği, aslında oldukça bereketli bir hava olayı, fakat getireceği kuvvetli yağışlar ile hali hazırda suya doymak üzere olan topraklarda ve şehir merkezlerinde su baskınlarına yol açabilir.
YÜKSEK YERLERE KAR YAĞIYOR
Yüksek kesimlerde ise perşembe kuvvetli olmak üzere cuma ve cumartesi kar bekleniyor. Başta Karadeniz ve Doğu Anadolu olmak üzere kuvvetli kar yağışları, denizlerde fırtına, kıyı merkezlerde yağmur bekleniyor. Gelecek 4 gün ülke genelinde soğuk ve yağışlı kış havası etkili olacak.
İSTANBUL'A BİR MİKTAR KAR YAĞACAK
İstanbul’da yarın sabah erken saatlerde ve öğlen bir miktar kar yağacak, fakat şehir genelinde daha çok karla karışık yağmur ve yağmur görülecek. Yine de İstanbul’da özellikle yarın sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arası seyirlik bir kar yağabilir.
BURSA'DA KAR ÖRTÜSÜ GÖRÜLEBİLİR
Bursa’nın güney ilçeleri ile yüksek kesimlerinde yarın akşam olurken ince bir kar örtüsü görülebilir. Kuvvetli kuzeybatılı rüzgarla gelecek yağışlar sırasında hissedilen sıcaklık 0°C’nin altında olacak.
KARADENİZ'DE YOĞUN KAR BEKLENİYOR
Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yoğun kar bekleniyor. Ordu’nun ve Giresun’un iç kesimlerindeki dağlık alanlar en kuvvetli yağışları alacak görünüyor, Karadeniz’in doğusunda da 1 Mart Pazar gününe kadar 3 gün süreyle kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz yayla ve köy yollarında bu kar yağışları ulaşımı olumsuz etkileyecektir.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE 4 GÜN YOĞUN KAR VAR
Doğu Anadolu genelinde de perşembeden pazara kar yağacak görünüyor. Elazığ, Malatya, Erzincan arasında kalan alan, en kuvvetli kar yağışlarını alabilir. Sivas, Kayseri yüksekleri, Bitlis, Bingöl ve çevre merkezlere de yeni kar geliyor.
Bu alanda tahminen 10 santimetre ile 50 santimetre arası değişen miktarda kar yağacaktır. Şehirlerarası yollarda Doğu Anadolu genelinde gelecek 4 gün kar nedeniyle ulaşım aksayabilir. Özellikle cuma sabahı ile cumartesi akşamı arasında kar artık birikim yapmış olabilir.
BAŞKENT'TE YER YER KAR GÖRÜLECEK
İç Anadolu’nun batısında ise yağışlar zayıf olacak, Ankara-Eskişehir hattında yer yer kar görülse de baraj havzalarına yine zayıf yağış ulaşacak görünüyor. Hava sıcaklıkları Ankara’da yarından itibaren -2°C ila 1°C civarında hissedilecek. Bu yağışlı 3-4 günün ardından Anadolu’da 1 Mart Pazar günü yağışlar kesilecek görünüyor.