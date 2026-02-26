YÜKSEK YERLERE KAR YAĞIYOR

Yüksek kesimlerde ise perşembe kuvvetli olmak üzere cuma ve cumartesi kar bekleniyor. Başta Karadeniz ve Doğu Anadolu olmak üzere kuvvetli kar yağışları, denizlerde fırtına, kıyı merkezlerde yağmur bekleniyor. Gelecek 4 gün ülke genelinde soğuk ve yağışlı kış havası etkili olacak.

İSTANBUL'A BİR MİKTAR KAR YAĞACAK

İstanbul’da yarın sabah erken saatlerde ve öğlen bir miktar kar yağacak, fakat şehir genelinde daha çok karla karışık yağmur ve yağmur görülecek. Yine de İstanbul’da özellikle yarın sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arası seyirlik bir kar yağabilir.