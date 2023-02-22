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Adalar fay hattı risk haritası: İşte güncel Adalar deprem haritası

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 20 Şubat tarihinde Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki artçı depremler sonrasında depremlerin İstanbul'a etkisi merak ediliyor. İstanbul Adalar'da ikamet eden kişiler İstanbul Adalar riskli bölgeler ve deprem haritası araştırmalarına başladı. İşte Adalar deprem risk haritası...

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  • İSTANBUL ADALAR DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI | Adalarda fay hattı nereden geçiyor? Adalar deprem bölgesi mi, Adalar'da fay hattı var mı?

    Adalar deprem risk durumu ve diri fay hattından geçen yerler meydana gelen şiddetli depremlerin ardından gündeme geldi. Adalar'ın olası bir İstanbul depreminde ne kadar etkileneceğini ve o bölgenin en riskli yerlerine ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Bilindiği gibi deprem kuşağında yer alan Türkiye'de risk her zaman mevcut. İşte Adalar'dan geçen fay hatları ile riskli, risksiz bölgeler...
  • İSTANBUL ADALAR DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI | Adalarda fay hattı nereden geçiyor? Adalar deprem bölgesi mi, Adalar'da fay hattı var mı?

    ADALAR İLÇE BİLGİLERİ

    Adalar, İstanbul iline bağlı ve İstanbul’un güneyinde Marmara Denizinde yaklaşık 3 km açıkta bulunan, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası olmak üzere toplam 9 adadan oluşur. İstanbul ana karasındaki en yakın komşuları Maltepe ve Kartal ilçeleri olan Adalar’ın il merkezinden uzaklığı ise yaklaşık 30 kilometredir. Adalar'ın tamamı 11.05 km2'dir. Burgazada, Heybeliada, Kınalıada, Maden ve Nizam olarak 5 mahallesi vardır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu 15.238'dir.
  • İSTANBUL ADALAR DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI | Adalarda fay hattı nereden geçiyor? Adalar deprem bölgesi mi, Adalar'da fay hattı var mı?

    OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE ADALAR RAPORU

    7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Adalar’daki binaların ortalama%23’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %29’unun hafif,

    %30’unun orta, %12’sinin ağır ve %6’sının da çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Adalar’da, analiz edilen toplam bina sayısı 6.393’dür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Adalar’daki binaların ortalama %48’inin (yaklaşık 3.050 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 3.343 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.
  • İSTANBUL ADALAR DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI | Adalarda fay hattı nereden geçiyor? Adalar deprem bölgesi mi, Adalar'da fay hattı var mı?

    ADALAR YEREL ZEMİN RAPORU

    Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda daha fazla olduğunu göstermiştir. Geçmiş dönem deprem sonrası istatistikleri, can kayıplarının büyük çoğunluğunun sarsıntı sırasında, daha az kısmının ise binadan çıkmaya çalışırken ya da kurtarılmayı beklerken meydana geldiğini göstermektedir. Yaralanmaların ise yaklaşık yarısının, sarsıntı sırasında, diğer yarısının ise deprem sırasında veya sonrasında binadan çıkmaya çalışırken meydana geldiği gözlemlenmiştir.

    7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Adalar’da ortalama 76 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 61 kişinin ağır yaralanabileceği ve 217 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.
  • İSTANBUL ADALAR DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI | Adalarda fay hattı nereden geçiyor? Adalar deprem bölgesi mi, Adalar'da fay hattı var mı?

    OLASI DEPREMDE ADALAR'DA HASAR BOYUTU

    Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur.

    Adalar’da 7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 3.115 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 9.345 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir.
  • İSTANBUL ADALAR DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI | Adalarda fay hattı nereden geçiyor? Adalar deprem bölgesi mi, Adalar'da fay hattı var mı?

    Yüksek binalar deprem etkileri altında tekil olarak incelenmeli, yapısal hasar ve bunlardan kaynaklanması olası kayıpların yanı sıra yapısal olmayan unsurların (giydirme dış cepheler, su ve elektrik altyapısını oluşturan sistemler, mekanik, elektrik ve elektronik donanım unsurları, araduvar ve asma tavanlar gibi mimari unsurlar vb) hasar görmesiyle oluşabilecek kayıplar ve diğer sosyo-ekonomik kayıp olasılıkları titizlikle değerlendirilmelidir.

    İstanbul İGDAŞ doğal gaz şebekesi, İSKİ içme suyu ve atık su şebekelerinde senaryo depremi sonucu beklenen hasarların tahmini, bu şebekelerin, coğrafi ölçekte noktasal (dağıtım istasyonları) veya yayılan/uzayan (boru hatları) unsurları için başlıca iki grupta yapılmıştır. İGDAŞ boru hatlarında, Adalar ilçesinde 3 noktada onarım ihtiyacının oluşabileceği tahmin edilmektedir. Bu rakam, doğal gaz boru hatlarında meydana gelecek tekil sızıntı veya kırılma vakalarının sayısından ziyade hücre başına hesaplanan onarım ihtiyacı sayılarının toplamını ifade etmektedir. 3.050 civarında orta ve daha üst seviyedeki hasarlı binalarda bulunan doğal gaz servis kutusunu devre dışı kalması olasılık dâhilindedir.

    İSKİ içme suyu şebekesinde senaryo depreminde 5 noktada, atık su şebekesinde ise 8 noktada onarım ihtiyacının oluşabileceği hesaplanmıştır. Bu değerler, içme suyu veya atık su boru hatlarında meydana gelecek tekil sızıntı veya kırılma vakalarının sayısından ziyade hücre başına hesaplanan onarım ihtiyacı sayılarının toplamını ifade etmektedir. 
  • İSTANBUL ADALAR DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI | Adalarda fay hattı nereden geçiyor? Adalar deprem bölgesi mi, Adalar'da fay hattı var mı?

    Bu raporda sunulmuş olan bütün tahminler, deprem mühendisliği literatüründe yer alan, analitik çalışmalara veya depremlerde yaşanmış deneyimlerden yararlanarak oluşturulmuş ampirik modellere dayanmaktadır. Bu modeller, bütün istatistiksel modellerde olduğu gibi kabullere dayanmakta ve çeşitli belirsizlikler içermektedir. Sunulan sonuçlar kullanılan modellerden elde edilen ortalama değerlerdir. Gerçek bir depremin yaratacağı kayıpların bu raporda sunulan sonuçlardan farklı olması kaçınılmazdır.
  • İSTANBUL ADALAR DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI | Adalarda fay hattı nereden geçiyor? Adalar deprem bölgesi mi, Adalar'da fay hattı var mı?

    Bilgiler İBB'nin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire BaşkanlığıDeprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kaynaklı olup, İstanbul Adalar İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı'ndan alınmıştır. 

    İBB OLASI DEPREM RİSKİ HARİTASI VE RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
  • İSTANBUL ADALAR DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI | Adalarda fay hattı nereden geçiyor? Adalar deprem bölgesi mi, Adalar'da fay hattı var mı?

    7,5 OLASI DEPREMDE ADALAR MAHALLE BAZLI BİNA HASARI TAHMİNİ
  • İSTANBUL ADALAR DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI | Adalarda fay hattı nereden geçiyor? Adalar deprem bölgesi mi, Adalar'da fay hattı var mı?

    7,5 OLASI DEPREMDE ADALAR MAHALLE BAZLI CAN KAYBI TAHMİNİ
  • İSTANBUL ADALAR DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI | Adalarda fay hattı nereden geçiyor? Adalar deprem bölgesi mi, Adalar'da fay hattı var mı?

    7,5 OLASI DEPREMDE ADALAR MAHALLE BAZLI ALTYAPI HASAR TAHMİNİ
  • İSTANBUL ADALAR DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI | Adalarda fay hattı nereden geçiyor? Adalar deprem bölgesi mi, Adalar'da fay hattı var mı?

    7,5 OLASI DEPREMDE ADALAR MAHALLE BAZLI BARINMA İHTİYACI TAHMİNİ

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