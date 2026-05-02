İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? 2-3 Mayıs hafta sonu hava durumu tahmini
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için hava durumu raporları peş peşe yayımlandı. Hafta sonu tatilinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar "yarın hava nasıl olacak?" ve "2-3 Mayıs'ta hava durumu nasıl seyredecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte il il hafta sonu hava durumu detayları…
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 01:47
Hafta sonuna gelinmesiyle birlikte hava durumu yine en çok araştırılan konular arasına girdi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde yaşayan vatandaşlar, bulundukları şehirde yağış olup olmayacağını öğrenmek için güncel tahminleri kontrol etmeye başladı. İşte 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günlerine ait hava durumu detayları…
İSTANBUL HAVA DURUMU
Cumartesi Yağmurlu 8 ila 12 derece arasında
Pazar Yağmurlu 9 ila 13 derece arasında
İZMİR HAVA DURUMU
Cumartesi Çok Bulutlu 8 ila 18 derece arasında
Pazar Sağanak Yağışlı 8 ila 15 derece arasında