Ataşehir'deki yangın araçları kül etti! İstanbul Ataşehir'de, sanayi sitesinde çıkan ve bir otelin otoparkındaki araçlara da sıçrayan yangında çok sayıda araç hasar gördü. Polis, olayla ilgili olarak bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

Anadolu Ajansı Giriş: 28.06.2025 - 08:02 Güncelleme: 28.06.2025 - 08:02 facebook

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