İstanbul Başakşehir, sol bek Michal Karbownik'i transfer etti

100 liralık hayat sigortası priminin 40 lirası vergiden düşebiliyor

Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Ersener San, "Gelir vergisi oranı yüzde 15'ten başlayıp yüzde 40'a kadar çıkabiliyor. Mevzuatta belirlenen sınırlar çerçevesinde, ödenen hayat sigortası primleri gelir vergisi matrahından indirilebiliyor. Bu da kişinin bulunduğu vergi dilimine... Daha Fazla Göster Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Ersener San, "Gelir vergisi oranı yüzde 15'ten başlayıp yüzde 40'a kadar çıkabiliyor. Mevzuatta belirlenen sınırlar çerçevesinde, ödenen hayat sigortası primleri gelir vergisi matrahından indirilebiliyor. Bu da kişinin bulunduğu vergi dilimine göre önemli bir vergi avantajı sağlıyor. Hayat sigortaları, yıllık brüt asgari ücret olan yaklaşık 400 bin liraya kadar bir vergi istisnası sağlayabiliyor. Yüzde 40'lık vergi dilimindeyseniz her ay ödediğiniz tutarın yüzde 40'ı vergi matrahından düşüyor. Örneğin, 1000 liralık hayat sigortası priminin 400 lirası vergiden düşebiliyorsunuz" diye konuştu. Daha Az Göster