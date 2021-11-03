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“Okul için değil yaşam için öğrenmeli” anlayışıyla Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olarak kurulan ve bu sene eğitim hayatında 25’inci yılını dolduran İstanbul Bilgi Üniversitesi, U.S. News & World Report’un 2022 yılı En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması’nda Boğaziçi ve ODTÜ’nün ardından Türkiye’nin en iyi üçüncü üniversitesi seçildi. Vakıf üniversiteleri arasında ise en iyi üniversite olarak derecelendirildi.

En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması’nda 90’ı aşkın ülkeden 1750 yükseköğretim kurumu değerlendirildi. BİLGİ, Asya’dan sıralamaya katılan üniversiteler arasında 92’nci; dünya genelinde ise ilk 500’e girerek 495’inci sırada yer aldı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ALANINDA EN İYİ ÜNİVERSİTE

U.S. News & World Report’un En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması tüm dünyadan üniversitelerin akademik performansı ile saygınlığını ölçüyor. Sıralamada üniversite bünyesinde yapılan araştırmaların küresel ve bölgesel saygınlığı, atıf yapılma oranı, yayınlar, konferanslar ve uluslararası işbirlikleri gibi 13 kriter dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor. BİLGİ, yapılan değerlendirmeler sonucunda uluslararası işbirliği alanında Türkiye’nin en iyi üniversitesi seçilirken dünyada ise 37’nci oldu.

"WSCUC TARAFINDAN AKREDİTE EDİLDİK"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, “Üniversite olarak eğitim ve araştırma kalitemizi sürekli artırmak ve akademik faaliyetlerimizi uluslararası kalite standartlarında sürdürmek en önem verdiğimiz konular arasında. Bu çabalarımızın sonucu olarak En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi olarak yer almak mutluluk verici. Sıralamada dünya genelinde de önemli bir başarı gösterdik. En iyi 500 üniversite arasına girmeyi başardık. Özellikle uluslararası işbirliği alanında Türkiye’nin en iyi üniversitesi olarak derecelendirilerek dünya genelinde en iyi 40 üniversite arasında yer aldık. Bu başarıyı elde etmemizde kuruluşundan bu yana uluslararasılığa büyük önem veren Üniversitemizin özellikle son yıllarda attığı adımların etkili olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda dünyanın en saygın akreditasyon kuruluşlarından WASC Senior College and University Commission (WSCUC) tarafından akredite edildik. Ülkemizde kurumsal olarak uluslararası düzeyde akreditasyon alan tek üniversiteyiz. Yine uluslararasılaşma alanında önemli bir adım atarak Arizona State Üniversitesi (ASU) ile Türkiye’deki ve bölgedeki en kapsamlı uluslararası akademik işbirliğini hayata geçirdik. ASU ile kurduğumuz bu işbirliğiyle araştırma, inovasyon ve teknolojinin yanı sıra eğitim ve öğrenci deneyimi alanlarında bir atılım yapacağız. BİLGİ olarak uluslararasılaşma ve akademik kalitemizi artırma yönünde çalışmalarımızı sürdürerek ülkemizi uluslararası alanda gururla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.