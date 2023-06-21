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İstanbul Boğazı'nda yunus gözlem etkinliği düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda Yunus Gözlem Etkinliği düzenlendi

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AA
  • İstanbul Boğazı'nda yunus gözlem etkinliği düzenlendi

    Sarıyer Kireçburnu Sahili'nden Sevgi ve Barış adlı tekne ile Boğaz'a açılan yaklaşık yüz katılımcı, Poyrazköy açıklarında yunus gözlemi yaptı.

     
  • İstanbul Boğazı'nda yunus gözlem etkinliği düzenlendi

    atılımcılar, Boğaz'da yaşayan Afalina, Tırtak ve Mutur türündeki yunusları dürbünlerle izledi, avlanmalarına tanıklık etti ve fotoğraflama imkanı buldu.
  • İstanbul Boğazı'nda yunus gözlem etkinliği düzenlendi

    Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü İbrahim Dedeoğlu, etkinliğin bu yıl 3. kez düzenlendiğini, 10 seferlik programın 4'üncüsünü icra ettiklerini belirtti.
  • İstanbul Boğazı'nda yunus gözlem etkinliği düzenlendi

    Etkinlikte Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü ile ortak bir proje yaptıklarını kaydeden Dedeoğlu, faaliyetlerin ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi.
  • İstanbul Boğazı'nda yunus gözlem etkinliği düzenlendi

    'Beraber korumak mümkün' mottosu ile İstanbul Boğazı'ndaki 3 yunus türünün korunarak tanıtılmasını istediklerini aktaran Dedeoğlu, katılımcılara denizlerin korunması konusunda bilgiler paylaştı.
  • İstanbul Boğazı'nda yunus gözlem etkinliği düzenlendi

    Katılımcılardan Duru Önül, ilk defa böyle bir etkinlikte yer aldığını ve şimdiye kadar Boğaz'da görmediği yunusları gözlemleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

     
  • İstanbul Boğazı'nda yunus gözlem etkinliği düzenlendi

    Önül, "Çok heyecanlandım. Yunusların avlanmasını, doğal yaşamlarını görmek çok ilginçti. Umarım her zaman Boğaz'da var olurlar" dedi.
  • İstanbul Boğazı'nda yunus gözlem etkinliği düzenlendi
  • İstanbul Boğazı'nda yunus gözlem etkinliği düzenlendi

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