Etkinlikte Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü ile ortak bir proje yaptıklarını kaydeden Dedeoğlu, faaliyetlerin ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi.