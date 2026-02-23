İstanbul Caz Festivali'nin programı açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenecek 33. İstanbul Caz Festivali, 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

14 gün boyunca 30’a yakın konserde 200’e yakın sanatçıyı ağırlayacak festivalin 10’dan fazla mekâna yayılan programı, çağdaş cazın yenilikçi temsilcilerinden geleneksel köklerden beslenen ustalara, elektronik dokunuşlarla sınırları genişleten projelerden akustik ifadenin en yalın hâline uzanan bir seçkiden oluşuyor.

İstanbul Caz Festivali, ilk üç gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda üç büyük ismi ağırlayacak. Festival, açılışını 30 Haziran Salı akşamı Marcus Miller ile yapacak. Miller, doğumunun 100. yılında ustası Miles Davis’i anmak için Bill Evans, Mike Stern, Mino Cinelu ve Russell Gunn’ın da yer aldığı WE WANT MILES! projesiyle sahnede olacak. 1 Temmuz Çarşamba akşamı, Can I Call You Rose?, Will I See You Again? gibi parçalarıyla tanınan, soul müziğin yükselen yıldızı Thee Sacred Souls ilk Türkiye konserinde festival izleyicisiyle buluşacak. Konserin açılışını ise Los Angeles’lı sevilen üçlü LA LOM yapacak. 2 Temmuz Perşembe akşamı ise Led Zeppelin’in söz ve ses hazinesi Robert Plant, tüm dünyada olağanüstü ses getiren yeni grubu Saving Grace ve Suzi Dian ile 33. İstanbul Caz Festivali sahnesinde olacak.

REKLAM Üç büyük konserin ardından festival; Sufi şiirleri yorumladığı özgün müzikal tarzı ve karakteristik sesiyle müziğin son dönemdeki en yenilikçi isimlerinden Grammy ödüllü Arooj Aftab; günümüzün en iyi caz müzisyenleri arasında kabul edilen Joe Lovano ile Antonio Faraò Trio; modern Brezilya müziğinin dünyaya açılan yüzlerinden Mari Froes; çağımızın en başarılı ve üretken caz vokallerinden Veronica Swift, Batı’ya Türkçe cazı sevdiren Senem Diyici ile Okay Temiz, dünyaca ünlü perküsyon ustası Ayhan Sicimoğlu ile Harikalar Bandosu, İstanbul’un özgün ve dinamik caz sahnesine ses rengi, vokali ve ışıltılı enerjisiyle dinamizm katan isimlerden Selen Beytekin ile Hermon Mehari & Tony Tixier gibi isimleri ağırlayacak. Festivalin gelenekselleşen etkinlikleri bu yıl da devam edecek. Müzikseverlerin Kadıköy’de iyi müziğin peşinden gideceği +1’li Gece Gezmesi’nde, Moda Sahnesi ve Komünite’de peş peşe sahneye çıkacak L’Eclair, TurkodiRoma, Jazzbois, 3pillie ve Lhodos Project ile bir müzik maratonu festival izleyicilerini bekliyor.

İstanbul’un sevilen simgelerinden Şehir Hatları vapurunu cazın en neşeli hâliyle buluşturan Caz Vapuru, bu yılki yolculuğunda Kamucan Yalçın ve grubu Kamucan Yalçın and Friends ile New Orleans’ın brass band geleneğini günümüze taşıyan İstanbullu üflemeliler beşlisi swing Brassist’i konuk edecek. Festivalin, müziği şehrin dört bir köşesine yaydığı ve her yaştan izleyiciye hitap eden ücretsiz Parklarda Caz konserleri bu yıl da İstanbul'un parklarını festival alanına çevirecek. Festivalin Genç Caz+ programına seçilen grupların izleyici karşısına çıkma heyecanını yaşayacağı etkinlik serisinin bir konuğu da Portekiz’den Kumpania Algazarra olacak. REKLAM İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak İstanbul Caz Festivali’nin programı 23 Şubat Pazartesi günü The Marmara Taksim’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda konuşan İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, “İKSV olarak 33 yıldır cazın ve komşu türlerinin ruhunu şehrimize taşıyan İstanbul Caz Festivali’ni sürdürüyoruz. Festivalde kapsayıcılığa ve genç sanatçıların desteklenmesine büyük özen gösteriyoruz. Farklı coğrafyalardan, farklı kuşaklardan sanatçıları aynı çatı altında buluşturan festivalimiz, müziği geniş kitlelere ulaştırma hedefimizle Parklarda Caz konserlerini, Genç Caz+ programıyla genç müzisyenlere alan açmayı ve Eczacıbaşı Genç Bilet'le gençlerin konserlere erişimini kolaylaştırmayı sürdürüyor. Vakfımız ayrıca iki yıldır İKSV Genç Sanatçı Fonu'nun uluslararası dolaşım programıyla genç caz müzisyenlerinin yıl boyunca dünya sahnelerine açılmasına da destek oluyor. Festivalin ve tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesine büyük katkıları olan, 29 yıldır bize desteğini sürdüren festival sponsorumuz Garanti BBVA başta olmak üzere tüm destekçilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum,” dedi.

REKLAM Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, “Tam 33 yıldır şehrin kültür takviminde çok özel bir yere sahip olan İstanbul Caz Festivali, yalnızca bir müzik etkinliği değil; bu şehrin ritmini, duygusunu ve ilhamını taşıyan çok kıymetli bir kültür mirası. Sahnedeki performansların çok ötesinde bir anlam taşıyan Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok değerli yerli ve uluslararası sanatçıları bir araya getiriyor. Müziğe damgasını vurmuş efsanevi isimlerin yanı sıra, yükselen yeni yeteneklere ve genç müzisyenlere alan açan bu yaklaşımı çok değerli buluyoruz. Yeni projelere imkân tanıyan ve geleceğin sanatçılarına cesaret veren bu ortak anlayış, İKSV ile uzun yıllardır süregelen iş birliğimizin temelini oluşturuyor. Sanatın daha fazla müzikseverle buluşmasına, herkes için erişilebilir olmasına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer şunları söyledi: “İstanbul Caz Festivali bu yıl da cazın yanı sıra farklı müzik türlerine kapısını açıyor; her zamanki gibi farklı coğrafyalara da uğruyor. Kuzey Amerika’dan Güney Amerika’ya, Brezilya’ya, oradan da Avrupa’ya ve Pakistan’a kadar uzanan bu programda önemli ustaları ve yeni sesleri duyacağız. Dünyanın birçok yerinde toplumların giderek daha içe kapandığı ve çatışmaların arttığı bir dönemde farklı kültürleri ve ifade biçimlerini bir araya getirmek de zorlaşıyor. Halbuki birbirimizi dinlemezsek, duymazsak, nasıl anlayabiliriz? İstanbul Caz Festivali’nde biz de elimizden geldiğince bu farklı sesleri ahenk içinde buluşturmaya çalışıyoruz. Sizleri de ‘Cazda Buluşalım’ diyerek festivale bekliyoruz."

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü Senem Diyici’nin REKLAM 33. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, uzun yıllardır kariyerine Fransa’da devam eden ve Türk ezgilerini cazla harmanladığı özgün müziği, yayımladığı albümler ve onlarca ülkede verdiği konserlerle uluslararası alanda Türkiye’yi başarıyla temsil eden caz müzisyeni Senem Diyici’ye sunulacak. Festival mekânları Festivale bu yıl ev sahipliği yapacak mekânlar arasında Ataşehir Amfili Park, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu, Gün Bahçesi - Hilton Istanbul Bosphorus, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, İKSV Alt Kat, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi, Komünite, Moda Sahnesi, Salon İKSV, Sultan Park - Swissôtel The Bosphorus, Şehir Hatları Vapuru ve The Marmara Esma Sultan Yalısı yer alıyor. 33. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ PROGRAMI Marcus Miller, Miles Davis’in 100. yaşında efsane kadroyu yeniden bir araya getiriyor Festival Açılış Konseri: Marcus Miller presents WE WANT MILES! The Reunion Tour 2026 30 Haziran Salı, 21.30, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu REKLAM Marcus Miller, doğumunun 100. yılında ustası Miles Davis’i anmak ve onun müzikal mirasını kutlamak için “WE WANT MILES!” projesiyle Miles Davis’e son yıllarında turnelerine eşlik eden ekibi yeniden bir araya getiriyor ve ilham kaynaklarından İstanbul’u da duraklarına ekliyor. Tıpkı eski günlerdeki gibi saksofonda Bill Evans, gitarda Mike Stern, perküsyonda Mino Cinelu ve elbette basta Marcus Miller, Miles Davis’in We Want Miles albümünün yanı sıra ustanın son dönemine uzanan repertuvarından bir seçkiyle sahnede olacak. Bu efsane kadroya davulda Anwar Marshall, klavyede Brett Williams ve trompette çağdaş Miles Davis yorumlarıyla alkış alan başarılı caz müzisyeni Russell Gunn eşlik edecek.

Soul müziğin yükselişteki yıldızı Thee Sacred Souls ilk kez İstanbul’da Thee Sacred Souls I LA LOM 1 Temmuz Çarşamba, 20.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Thee Sacred Souls’un alameti farikaları analog kayıt, 60’ların soul ruhu, yavaş tempo, eşlikçi Latin ritimleri, biraz Los Ángeles Negros tadı, biraz 70’lerin İspanyol soul rüzgârı, bazen de 1930’lardan kalma Delta blues… San Diego çıkışlı Thee Sacred Souls, R&B ve soul geleneğini ruha dokunan sözleri ve kendine has dokunuşlarıyla günümüze taşıyarak 1960 ve 70’lerin müziğini genç kuşağa sevdiriyor. Basçı Alex Garcia, davulcu Sal Samano ve vokalist Josh Lane’den oluşan grup, 2020’den bugüne Can I Call You Rose?, Give Us Justice, Will I See You Again?, We Don’t Have To Be Alone gibi şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde hatırı sayılır bir yer edindiler. Yoğun tempolu turnelere çıktılar, Coachella’yı salladılar, Stevie Wonder ile aynı sahneyi paylaştılar ve ünlü hayranları arasına Beyoncé’yi eklediler. Şimdi İstanbullu müzikseverlerle buluşmak üzere 33. İstanbul Caz Festivali’ne konuk olmaya hazırlanıyorlar. Konserin açılışını ise The Los Angeles League of Musicians ismiyle de tanınan enstrümantal üçlü LA LOM yapacak. REKLAM Robert Plant, tüm dünyada ses getiren yeni grubu Saving Grace ile festivalde Robert Plant with Saving Grace and Suzi Dian 2 Temmuz Perşembe, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Led Zeppelin’in söz ve ses hazinesi Robert Plant, tüm dünyada olağanüstü ses getiren yeni grubu Saving Grace ile festivale konuk olmaya hazırlanıyor. 70’lerin müzikal zenginliği ve coşkusunun içinden farklı türlerle örülü özgün sesiyle ortaya çıkarak yıllarca listelerden inmeyen, Stairway to Heaven başta olmak üzere onlarca hitiyle müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran, dünyayı ruhani bir biçimde etkisi altına alan bir külte dönüşen Led Zeppelin’in “Golden God”ı Robert Plant, grubun dağılmasından bu yana zamanı ve müziği bükmeye ve ilginç müzikal kombinasyonlar yaratmaya devam ediyor. Hard rock’tan New Wave’e, blues’tan Americana’ya ve oradan dünya müziğine uzanan yolculuğunun yeni durağı ise Saving Grace. Robert Plant, usta müzisyenleri bir araya getirdiği son projesi Saving Grace ile folk, country, blues ve gospel etrafında usulca geziniyor; Suzi Dian ile Robert Plant’in sesleri kusursuz bir dans koreografisi gibi ritim içinde birbirine dolanıyor; yeniden mistik evrenlere uzanarak Led Zeppelin dönemlerine de göz kırpmayı unutmuyor. Bu yaz, dünyanın dört bir yanından hayranları onları beklerken şanslı duraklardan biri de İstanbul.

REKLAM Grammy ödüllü Arooj Aftab, festivale konuk oluyor Arooj Aftab3 Temmuz Cuma, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Primavera Sound Barcelona, Coachella, Glastonbury, Montreal Caz Festivali gibi festivallerde kalabalıkları büyüleyen Arooj Aftab, Neo-Sufi dünyasının kapılarını bu yaz İstanbul Caz Festivali’nde aralıyor. Brooklyn merkezli Pakistanlı besteci, yapımcı, aranjör ve şarkıcı Arooj Aftab, kendi yarattığı Neo-Sufi müziğiyle Amerikan caz sahnesinde bir süredir ezberleri bozuyor. Neo-Sufi adını verdiği tarzı, basit bir tür karışımından fazlası, onun ifadesiyle “kendi dünyasında yaşayan, kişisel bir hikâye”. Müziğini dinleyince ne demek istediğini anlamak zor değil. Urduca “aşk” anlamını taşıyan “Mohabbet”, şair Hafeez Hoshiarpuri’nin bir gazeli; “Last Night”, Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Dün Gece” şiirinin caz ve reggae ile bir buluşması. Night Reign albümünden “Na Gul”, sözlerini Urduca eserler koleksiyonu yayımlayan ilk kadın olan 18. yüzyıl şairi Mah Laqa Bai Chanda'dan alıyor. Ona birçok ödül, adaylık ve övgü kazandıran, “Mohabbet” ile Grammy aldığı ilk uzunçaları Vulture Prince’ten bugüne Aftab, bizi türlerin yalan olduğuna ikna eden varlığıyla dünyalarını çoğaltmaya devam ediyor.

REKLAM Batı’ya Türkçe cazı sevdiren Senem Diyici, Okay Temiz ile festival sahnesinde Senem Diyici Mavi Yol Quartet feat. Okay Temiz4 Temmuz Cumartesi, 21.00, Salon İKSV Şifalı sesi, her türden vurmalı çalgıya hakimiyeti, Anadolu’yu Batı ile buluşturan özgün müziği, her biri damakta ayrı tat bırakan albümleriyle yarım asırdan fazla bir süredir bizi dingin sulardan coşkun dalgalara sürükleyen Senem Diyici, kendi topraklarının sesine kulak veren bir sanatçı. 1980’lerde Fransa’da Türk ezgilerini cazla harmanlarken henüz dünya müziği kavramına kimse bugünkü kadar aşina değildi. 1983’te Anadolu ve 1989’da Takalar albümlerini yayımlayarak müzik çevrelerinin ilgisini çekti. “Yemen Türküsü”, “Arzu Gızım”, “Haydar, Haydar”, “Ah Bir Ateş Ver” ve nicesini cazla harmanladığı türküler onunla yeniden hayat buldu. 26 yıl kaldığı Fransa’da sadece Türkçe söyledi, Batı’ya Türkçe cazı sevdirdi. Basma fistan, mor yemeni ve caz melodilerini şifalı sesinde birleştiren Senem Diyici, Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldüğü 33. İstanbul Caz Festivali’ni aynı zamanda bir konserle onurlandıracak. Vibrafonda Tom Gareil, trompette Can Ömer Uygan ve basta Enver Muhamedi’nin olacağı akşamda sanatçı, sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarla sahnede olacak. Ona, Türkiye’de caz müziğin öncülerinden ve Türk motiflerinin keşfedilmemiş örneklerini caz dünyasına kazandırmasıyla uluslararası alanda büyük başarılara imza atmış perküsyon ustası Okay Temiz eşlik edecek.

REKLAM Modern Brezilya müziğinin dünyaya açılan yüzü Mari Froes, ilk kez Türkiye’de Brezilya Gecesi: Mari Froes6 Temmuz Pazartesi, 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı Mari Froes, Portekizce söylediği şarkılarıyla Fas’tan Hollanda’ya, Güney Afrika’dan Hindistan’a geniş çapta bir etki yaratıyor. Bir yanda, birkaç yıldır dünyayı etkisi altına alan MPB (Música Popular Brasileira) ile samba ritimleri, öte yanda Froes’in yumuşak ve derin vokali var. Bu becerileri, Portekizcenin melodik ve doğal akan tınısıyla da birleşerek Froes’i kısa sürede Brezilya’nın tüm dünyaya armağan ettiği bir müzikal yeteneğe dönüştürdü. Nitekim henüz 23 yaşında olmasına rağmen Latin müziğin dünya çapında yükselen isimleri arasında sayılıyor. Mari Froes, sevdiği şarkıları akustik gitarıyla yeniden yorumladığı videolar paylaşarak ilgi çekti; dönüm noktası ise Baco Exu do Blues’un “Girassóis de Van Gogh” parçasını yorumladığı ve milyonlarca kez dinlenen videosu oldu. Fransız elektronik müzik ikilisi Trinix’le işbirliği yaptığı “Vaitimbora”, sosyal medyanın gücünü de arkasına alarak 2025’in en çok dinlenen şarkılarından biri oldu ve onun yükselen bir yıldız olduğunu bir kez daha kanıtladı. Froes bossa nova, samba ve MPB’yi güçlü sesi ve yumuşak yorumuyla buluşturuyor; caz ve rock dokunuşlarıyla türler arasında özgürce dolaşmayı seviyor ve tüm bunlar canlı performanslarının özgün ve sürprizlere açık olmasını sağlıyor. SNOC’un gösteri sponsorluğunu üstlendiği gecede samba ritimleri Esma Sultan Yalısı’na, Mari Froes festivalin Brezilya Gecesi’ne çok yakışacak.

REKLAM Yıldız saksofoncu Joe Lovano ve İtalyan cazının usta ismi Antonio Faraò, festival için İstanbul’da buluşuyor Joe Lovano feat. Antonio Faraò Trio with Ira Coleman & Johnathan Blake7 Temmuz Salı, 21.00, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi “Tenor saksofonun devi”, Blue Note Records’ın ikonik sanatçısı, günümüzün en önemli caz müzisyenlerinden Joe Lovano, dünyanın önde gelen saksofoncularından biri. Grammy ile birlikte sayısız ödül, Berklee College of Music’ten fahri doktora unvanı, Julliard’da hocalık, işbirlikleri dahil onlarca albüm ve grup, Lovano’nun birçok başarısından birkaçı ama asıl önemlisi o, daha ilk notada tanınan özgün bir Lovano tarzı yarattı. Antonio Faraò ise güçlü tekniği, sert ve enerjik tavrı, yaratıcı yaklaşımı, sahnedeki varlığı ve Avrupa cazından Amerika’ya uzanan tekniğiyle kendi kuşağının en iyi caz piyanistlerinden. Piyanosuyla baş başa kaldığında ustalıkla tek kişilik bir orkestraya dönüşüyor, başkalarıyla birlikte çaldığında müzikal iletişimin tüm imkânlarını kullanıyor ve yaratıcı kombinasyonlar ortaya çıkarıyor. Birbirleriyle caz dilinde konuşan iki usta müzisyen, “Joe Lovano & Antonio Faraò: Explorations” projeleriyle festivale uğruyor. İkilinin müzikal diyaloğunu; Herbie Hancock, Tony Williams ve Dee Dee Bridgewater ile çalışmış basçı Ira Coleman ile günümüz caz sahnesinin itici güçlerinden davulcu Jonathan Blake tamamlıyor.

REKLAM Kadıköy’de bir gece, iki sahne, altı konser +1’li Gece Gezmesi 8 Temmuz Çarşamba, 19.30, Moda Sahnesi & Komünite Jazzbois Festivalin geleneksel etkinliklerinden +1’li Gece Gezmesi, Kadıköy’de çarşamba akşamını geceye bağlıyor; Moda Sahnesi ve Komünite’de peş peşe sahneye çıkacak birçok müzisyenle bir müzik maratonu festival izleyicilerini bekliyor. Moda Sahnesi, Avrupa’nın önde gelen çağdaş enstrümantal groove topluluklarından İsviçreli L’Eclair’i ağırlıyor; indie füzyon grubu TurkodiRoma geceyi sinematik dokunuşuyla noktalıyor. Komünite’de ise akşam, elektro caz füzyon beşlisi Lhodos Project ile başlıyor; İstanbul’un kaosundan ilham alan eklektik müzisyen 3pillie ile devam ediyor ve Budapeşte’nin yükselen caz, hip-hop ve doğaçlama sahnesinin enerjik temsilcilerinden Jazzbois ile sona eriyor. REKLAM Dünyaca ünlü perküsyon ustası Ayhan Sicimoğlu, Harikalar Bandosu ile festivalde Ayhan Sicimoğlu Harikalar Bandosu9 Temmuz Perşembe, 21.00, Gün Bahçesi - Hilton Istanbul Bosphorus Perküsyon ustası, iş insanı, gezgin, yazar, sunucu, fotoğrafçı ve yapımcı... Latin müziğine, denizlere, İstanbul’a ve dünya mutfağına sevdalı... Ülkemizin usta müzisyenlerinden Ayhan Sicimoğlu, bu çokyönlü kişiliği ile müziğini de besliyor ve müzik tarihimize renkli bir portre bırakıyor. Ayhan Sicimoğlu’nun müziğe ilgisi küçük yaşta eve gelen hocasından öğrendiği akordeon ile başladı fakat gönlü hep davuldaydı. Berklee’de perküsyon eğitimi aldı, Açık Radyo’da “Latin Lover” isimli kendi programını sundu. Latin All Stars orkestrasını kurarak Türkiye müzik tarihine zamansız performanslar ve Özkan Uğur, Fahir Atakoğlu, Rodrigo Rodriguez, Balık Ayhan, Mirkelam, Armando Miranda, Aydın Esen, Sibel Tüzün, Ayşe Sicimoğlu, Banu Kunt ve dahasını bir araya getirdiği iki ikonik albüm bıraktı. Usta perküsyoncu, Turcolatino olarak adlandırdığı özgün müziği, enerjisi bir an olsun düşmeyen renkli performansı ve Harikalar Bandosu’yla festivalin unutulmazları arasına girecek.

REKLAM Selen Beytekin, Hermon Mehari ve Tony Tixier ile festival sahnesinde Selen Beytekin feat. Hermon Mehari & Tony Tixier10 Temmuz Cuma, 21.00, Gün Bahçesi - Hilton Istanbul Bosphorus İstanbul’un özgün ve dinamik caz sahnesine ses rengi, vokali ve ışıltılı enerjisiyle dinamizm katan isimlerden Selen Beytekin, İstanbul Caz Festivali’ne çok özel bir proje ve Fransa’dan iki konuğu ile katılıyor. Çok genç yaşlarda klasik piyano eğitimi alarak müziğe başlayan Beytekin, yolunun İlham Gencer ile kesişmesiyle caz kulüplerinde piyano çalıp şarkı söyleyerek profesyonel caz sahnesine adım attı. Caz kulüplerinin ve festivallerinin aranan isimlerinden oldu, performansları dilden dile dolaştı. Aşkın Arsunan, İlham Gencer, Volkan Öktem, Kent Mete, Kerem Görsev, Tony Jones, Ricci Benson, Neşet Ruacan, Atilla Şereftuğ, Spyro Gyra gibi müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı. NTV’de kendi müzik programını sundu; Joy FM, NTV ve Karnaval radyolarında programlar yaptı. Selen Beytekin, müziğini vokalin ön planda olduğu bir performans ile festival sahnesine taşıyacak. Ona sahnede, müziğiyle dünyayı gezen ödüllü caz trompetçisi Hermon Mehari ve çağdaş Avrupa caz sahnesinin dikkat çeken caz piyanistlerinden ve besteci Tony Tixier eşlik edecek. REKLAM Festivalin geleneksel etkinliklerinden Caz Vapuru bir kez daha Boğaz’a yelken açıyor Caz Vapuru12 Temmuz Pazar, 11.00, Kabataş Transfer Merkezi Festivalin en cümbüşlü ve en sevilen etkinliklerinden Caz Vapuru yeniden demir almaya hazır. Dünyanın en güzel manzaralarından biri eşliğinde, şehrin en karakteristik seslerine sahip İstanbul Boğazı’nda müzik dolu bu vapur yolculuğunda, Türkiye’den sevilen caz sanatçıları güverteyi neşeli melodilerle dolduracak. Müzik iskelede başlayacak; kıyıdan yükselen ritim Boğaz boyunca dalga dalga yayılacak. Cazın erken dönem örneklerinden oluşturduğu repertuvarıyla deneyimli müzisyen Kamucan Yalçın ve grubu Kamucan Yalçın and Friends, Ragtime ve Dixieland’e özgü dramatik üsluba referans veren performansıyla Caz Vapuru’nda olacak. New Orleans’ın brass band geleneğini günümüze taşıyan İstanbullu üflemeliler beşlisi swing Brassist’in neşeli müziğiyse vapuru bir dans pistine çevirecek. Eklenecek yeni grup ve müzisyenlerle Caz Vapuru’nun tam programı, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

REKLAM Tüm dünyanın gözü onun üstünde: Çağımızın en başarılı ve üretken caz vokallerinden Veronica Swift, gerçek bir caz gecesi için festival sahnesinde Veronica Swift13 Temmuz Pazartesi, 21.00, Sultan Park – Swissôtel the Bosphorus Veronica Swift, bir gün sahnede scat üzerine ustalıklarını sergilerken bir başka gün rock grubu Dame ile saçını savurarak ceketini fırlatıyor. Bir konserde Chris Botti’ye eşlik ediyor; bir başka performansında Aerosmith’in “Rag Doll” şarkısını hot jazz olarak yorumluyor; son albümünde tüm kuralları yıkıyor. Onun için sadece bir bebop yıldızı demek az kalır: Swift’in alametifarikası cazda köklenmiş, rock’n roll üflenmiş bir ruha sahip olması. Kendi jenerasyonunun çokyönlü ve çoksesli doğal yeteneklerinden ve bu yetenek zenginliğini türlerarası ve türlerüstü keşifler, üretimler ve performanslar için kullanıyor. Dünyanın gözü onun üzerinde ve kimse yeteneklerine şaşırmayı bir an için bile bırakmıyor. Şimdilerde mayıs ayında çıkacak albümü üzerine çalışıyor ve dünyanın en özgürleştirici müziğinin dahi kısıtlamalarını yerle bir etmeye kararlı, korkusuz bir yorumcu olarak bu döneme damgasını vurmaya devam ediyor. Veronica Swift kusursuz vokali, coşkulu enerjisi ve performansıyla festivale yakışır bir kapanış yapmaya geliyor.

REKLAM Festivalin ücretsiz konserleriyle parklarda buluşalım Parklarda Caz 4 Temmuz Cumartesi, 17.30, Ataşehir 5 Temmuz Pazar, 17.30, Kadıköy Kumpania Algazarra Festivalin her yıl İstanbulluları parklarda müzikle buluşturduğu geleneksel etkinliği Parklarda Caz bu yıl da şehrin parklarına konuk oluyor. Festivalin Genç Caz+ programına seçilen grupların izleyici karşısına çıkma heyecanını yaşayacağı etkinlik serisinin bir konuğu da Portekiz’den Kumpania Algazarra olacak. Portekiz’in günün her saati yaşayan canlı sokaklarında doğan Kumpania Algazarra; ska, folk, reggae, Balkan ezgileri, Latin ritimleri ve funk’ı içine alan zengin müzikal yelpazesiyle Portekiz’in en güçlü bakır üflemeli gruplarından biri. 2024’te 20. yılını kutlayan, Mayıs 2026’da yeni albümlerini çıkarmaya hazırlanan grup; yarattığı dünya müziğini dünyayı gezerek paylaşmaya ve her performansını bir kutlamaya çevirmeye devam ediyor. Festival bu yaz İstanbul ahalisini Kumpania Algazarra ile kutlama neşesinin parçası olmaya Parklarda Caz’a davet ediyor. Parklarda Caz’ın ayrıntılı programı yakında açıklanacak. REKLAM Genç Caz+ programı, İKSV Yeni Sahne Partneri Rönesans desteğiyle devam ediyor Festivalin 24 yıldır sürdürdüğü Genç Caz+ programı, Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen, 28 yaş altındaki genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform sağlıyor. Bu yıl İKSV’ye Yeni Sahne Partneri olarak destek veren Rönesans’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek Genç Caz+ programına başvurular sonrasında belirlenecek müzisyen ve topluluklar, 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında şehrin farklı semtlerindeki parklarda ücretsiz gerçekleştirilen Parklarda Caz etkinliklerinde uluslararası sanatçılarla aynı sahneyi paylaşma imkânı yakalayacak. Seçilen topluluklar ayrıca birer özgün eseriyle, dijital platformlarda yayımlanacak Genç Caz+ 26 albümünde yer almaya hak kazanacak. İKSV Genç Sanatçı Fonu desteğiyle hayata geçirilen albüm projesiyle yetenekli ve umut vadeden genç müzisyenlerin yaratıcılık ve kariyer gelişimleri desteklenecek ve Türkiye’den dünyaya seslerini duyurmaları sağlanacak. Genç Caz+ için son başvuru tarihi 17 Nisan Cuma. Ayrıntılı bilgi için: caz.iksv.org/tr/genc-caz/hakkinda

REKLAM Garanti BBVA Festival Sohbetleri Festival öncesinde gerçekleştirilen Garanti BBVA Festival Sohbetleri bu yıl da devam ediyor. Mart ve nisan aylarında Salt Beyoğlu’nda düzenlenecek üç farklı söyleşide Türkiye’de caz ve güncel müziğin gelişimine dair farklı konular ele alınacak. 24 Mart Salı günü saat 18.30’da Salt Beyoğlu’nda, Merve Eryürük’ün moderatörlüğünde düzenlenecek “Yapay zekâyla müzik: Alıştık ama anlaştık mı?” başlıklı panelde, yaratıcı endüstriler sektöründe teknoloji ve sanat üretimi üzerine tasarladığı ve kürate ettiği projelerle xtopia kurucusu Lalin Akalan ile yapay zekânın albüm yaratım süreçlerindeki global yerini yakından takip eden ve bu alandaki potansiyellerini sorgulayan yapımcı ve müzisyen Orkun Tunç bir araya gelecek. REKLAM 7 Nisan Salı günü saat 18.30’da Salt Beyoğlu’nda, tecrübeli yayıncı ve gazeteci Cem Erciyes’in moderasyonunda gerçekleştirilecek “Müziğin 40 yıllık hafızası: Pan Yayınları” başlıklı söyleşide, Pan’ın kurucuları Işık ve Ferruh Gencer, yayınevinin kuruluş vizyonunu, riskli ve sürpriz başarı getiren kitapları, popüler yayınlarla niş projeler arasındaki dengeyi ve Türkiye’de müzik yayıncılığı yapmayı anlatacak.

28 Nisan Salı günü saat 18.30’da Salt Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek, “Müzik mekânı nasıl işler?” başlıklı panel, radyo programcısı Hasan Cenk Dereli moderatörlüğünde; mimar ve müzisyen Mert Üçer; iki ana ögesi mekân ve programlama olan festivalleri temsilen Pulse’un etkinlik ve içerik yöneticisi Deniz Kuzuoğlu ve mekân ile müzik arasında hem fiziksel hem deneyimsel köprüler kuran eğlence, etkinlik ve mekân yönetim profesyoneli Uluç Dündar’ı bir araya getirecek. İstanbul Caz Festivali çocuk atölyeleri İKSV Alt Kat, 33. İstanbul Caz Festivali’nde, İKSV 2026 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding’in katkılarıyla Sanata İlk Adım programı kapsamında 7-8 Temmuz’da çocuklara özel ‘Selen Beytekin ile Caz: Müzikten Resme’ atölyeleri düzenleyecek. 4–6 ve 7–9 yaş gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar, dinledikleri müzikten yola çıkarak resim yapacak; seslerin, ritimlerin ve duyguların renkler ve formlarla nasıl ifade edilebileceğini keşfedecek. Atölyeler, müzisyen Selen Beytekin yürütücülüğünde İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu atölyelerin rezervasyonları 18 Haziran’da açılacak.