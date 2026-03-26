BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! 26 Mart Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'da 26 Mart Perşembe günü 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Böylelikle kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, elektrik saat kaçta kesilecek? İşte 26 Mart 2026 Perşembe İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler 20 ilçede etkili olacak.
İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şişli
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.