İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 275'e varan zam yapıldı! 2025 İstanbul zamlı deniz taksi ücretleri

2025 ZAMLI İSTANBUL DENİZ TAKSİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 9,04 ila yüzde 275 zam arasında zam yapıldı. Bu kapsamda, 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 zamla 500 liraya yükseldi.

Tarifede aşamalı ücretlendirilen mil taşıma ücretinin tek fiyat olarak yapılması kararlaştırıldı.