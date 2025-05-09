İstanbul'da dört ayda 39 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 73 bin 657, dış hatlarda ise 71 bin 151 olduğunu kaydeden Uraoğlu, “Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 193 bin 894’e ulaştı. Nisan ayında hizmet verilen uçak trafiği 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 8,4 artış meydana geldi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, nisan ayında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 102 bin 796, dış hat yolcu trafiğinin ise 10 milyon 954 bin 959 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 19 milyon 74 bin 321 yolcunun seyahat ettiğini kayden Uraloğlu, “Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 5,6 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda iç hatlarda 71 bin 97 ton, dış hatlarda 321 bin 508 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 392 bin 606 tona ulaştı.” diye konuştu.

REKLAM 64 MİLYONU AŞTI Uraloğlu, ocak-nisan dönemde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 278 bin 513, dış hatlarda ise 236 bin 31 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 693 bin 916 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 6 arttığını söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 28 milyon 783 bin 776, dış hat yolcu trafiğinin 35 milyon 413 bin 937 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 64 milyon 250 bin 267 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı nisan sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,4 artış oldu. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 256 bin 876 ton, dış hatlarda 1 milyon 174 bin 642 olmak üzere toplamda 1 milyon 431 bin 519 tona ulaştı” Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise nisan ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 85, dış hatlarda 34 bin 699 olmak üzere toplamda 44 bin 784’e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 463 bin 4, dış hatlarda 5 milyon 511 bin 424 olmak üzere toplamda 6 milyon 974 bin 428 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.

REKLAM Ocak-Nisan döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 35 bin 661, dış hatlarda 130 bin 761 olmak üzere toplamda 166 bin 422 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, “İç hatlarda 4 milyon 886 bin 387, dış hatlarda 20 milyon 49 bin 504 olmak üzere toplamda 24 milyon 935 bin 891 yolcu trafiği gerçekleşti.” dedi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Nisanda yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 662 bin 102, dış hatlarda 2 milyon 140 bin 926 olmak üzere toplamda 3 milyon 803 bin 28 olarak gerçekleşti. Uçak trafiği ise iç hatlarda 9 bin 51, dış hatlarda 12 bin 541 olmak üzere toplamda 21 bin 592 oldu.” dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dört aylık sürede iç hatlarda 34 bin 186, dış hatlarda 48 bin 328 olmak üzere toplamda 82 bin 514 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 5 milyon 982 bin 752, dış hatlarda 8 milyon 125 bin 118 olmak üzere toplamda 14 milyon 107 bin 870 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat yaklaşık 34.5 milyon yolcunun seyahat ettiğini anımsatarak “İstanbul’daki havalimanlarımız yılın ilk 4 ayında 39 milyondan fazla yolcu ağırladı. Söz konusu dönemde 2002 yılına göre tüm Türkiye’deki havalimanlarından yüzde 13 daha fazla yolcuya hizmet verdi.” açıklamasında bulundu.