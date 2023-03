İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı kamuoyuna duyurdu.

GÜÇLENDİRME PROJESİ İÇİN BAŞVURULAR MART ORTASINDA BAŞLAYACAK

İmamoğlu, İstanbul Güçleniyor sistemiyle maliyetine güçlendirme yapacaklarını açıklarken, mart ayının ortasından itibaren başvuru almaya başlayacaklarını ifade etti.

YENİLEME İÇİN 1 MİLYON TL'LİK SIFIR FAİZLİ FİNANSMAN DESTEĞİ

İstanbul Yenileniyor kampanyası dahilindeki Sıfır Faizli Finansman Projesi ile de 1 milyon TL'ye kadar finansman desteği verileceği duyuruldu. Projede öncelik yüksek riskli yapılara verilecek. Onaylanan projelerden faydalanmak isteyen vatandaşların hane içi toplam gelirinin net asgari ücretinde 2 katından fazla olmaması gerekiyor. Buna göre şartlara uyan vatandaşlar, 10 yıllık ödemeyle faiz ödemeden konutlarını yenileyebilecekler.

14 BİN 77 KONUT İÇİN BÜTÇE

2 milyar 900 milyon TL bütçe belirlenen projede 1 yılda 14 bin 77 konutun dönüşümünün finanse edilmesi planlanıyor.

KİRA DESTEĞİ

Projeden faydalananlar için kira desteği de verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği katkı üzerinden Kiracıya: 3 katını ve toplam 12 ay, Maliklere: 3 katını ve 18 ay, Halihazırda bağımsız birimlerde yaşamayan maliklere: 2 katını ve toplam 18 ay destek verileceği belirtildi.

İMAMOĞLU: ARTIK HAYATIMIZA ESKİSİ GİBİ DEVAM EDEMEYİZ

Ekrem İmamoğlu, açılış konuşmasında şunları söyledi:

İstanbul’un depreme dirençli bir kent haline getirilmesi için başlatmış olduğumuz seferberlik planını sunacağımız toplantımıza hoş geldiniz. 6 Şubat 2023 gününde yaşadığımız Kahramanmaraş Depremi’nde yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yaralılarımıza şifa, geride kalanlara da sabır ve metanet diliyorum. Kahramanmaraş Depremi bir millet olarak hepimizi harekete geçirdi. Biz de İBB olarak ilk günden tüm gücümüzle afet bölgesine koştuk. AFAD’ın bizi eşleştirdiği Hatay başta olmak üzere tüm bölgede, arama kurtarmadan başlayarak depremle ilgili tüm alanlarda elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Gücümüz yettiğince, bölgedeki iki bini aşkın personelimizle sürdürülebilir şekilde bu zor anlarında afetzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu büyük afetin ve afette yaşadıklarımızın hepimize yüklediği çok büyük bir sorumluluk var. Artık hayatımıza eskisi gibi devam edemeyiz. Bu atmosferde on binlerce canımız hala göçük altındayken biz normal yaşamımızı sürdüremeyiz. Hepimizin her şeyi yeni baştan düşünmeye ihtiyacı var. Eğer bu topraklarda durmadan depremler oluyor, binalar yıkılıyor, insanlarımız ölüyorsa… İktidarı, muhalefeti, bürokratı ve vatandaşıyla birlikte hepimiz, depremi Türkiye'nin birincil sorunu kabul etmeliyiz. Bundan sonra deprem tartışması, fay hattı tartışması, deprem nerede olacak, ne zaman olacak, olacak mı, olmayacak mı, hangi büyüklükte olacak tartışmalarını bir tarafa bırakmalıyız. Deprem bu topraklar için bir realitedir. Nokta!

Bu topraklarda milyonlarca yıl önce depremi oluşturan mekanizmalar oluştu, milyonlarca yıl boyunca da var olmaya devam edecek. Depremleri durduramayacağımıza göre milletçe depremde yıkılmamak için…Bir devlet olarak gelecekte de ayakta kalabilmek için…Deprem dirençli yerleşim alanları ve deprem dirençli kentler yaratmak zorundayız.

"DEPREM DİRENÇLİ İSTANBUL İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ"

Biz bugün itibariyle İBB olarak inisiyatif alıyoruz, düzen değiştiriyoruz. Düzen değiştirmek cesaret işidir. Cesur olabilmek için, önce o düzenin bir parçası olmaktan kurtulmak gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 Haziran'ından bugüne imar-rant-siyaset düzeninin bütünüyle dışındadır. Bu sebeple deprem konusunda en ileri, en cesur adımları atabilecek bir konumdayız. Bu konumumuzun gereğini ilk günden beri yerine getirdiğimiz gibi, deprem konusunda da yerine getirmek için İstanbul olarak ayağa kalkıyoruz. Deprem dirençli İstanbul için seferberlik başlatıyoruz. Peki bu mümkün mü? Evet pekala mümkün! Kaliforniya, Meksika, İtalya, Endonezya, Şili ve Japonya’da nasıl mümkün olabilmişse, İstanbul’da da mümkün. İnsanlarımızı korumak için, deprem dirençli kent uygulamasını ilk kez İstanbul'da başarıp Türkiye'ye örnek olacağız. Hedefimiz bu, seferberliğimizin amacı bu.

Deprem İstanbul için kaçınılmaz bir gerçek ve beka meselesidir. Tarih boyunca İstanbul’u nasıl vurduysa yine vuracaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Eğer bu topraklarda, millet olarak neslimizi ebediyen yaşatacaksak… Kısa, orta ve uzun vadede deprem dirençli yerleşim alanlarını oluşturmak zorundayız. Ve yine kimsenin kuşkusu olmasın bunu başarabiliriz. Bunun için teknik bilgilerimiz, know how’ımız, gücümüz var, irademiz var, finansal gücümüz var. Bu ulusal seferberlikte, devletimizle, hükümetimizle, bilim insanlarımızla, sivil toplumumuzla ve milletimizle birlikte çalışmak ve birlikte başarmak istiyoruz.Başaracağımıza da inanıyoruz. Ancak inanmak tek başına yetmez. Gerçekçi stratejilere ihtiyacımız var. Kaynağa ihtiyacımız var; çünkü sorunumuz devasa büyüklükte. İşbirliğine ihtiyacımız var; çünkü yapılması gereken çok boyutlu ve çeşitli işler var. Her kesimin harekete geçmesi ve geçirilmesi gerekiyor; çünkü devlet görevlisinden teknik personele, sağlık görevlisinden vatandaşa uzun bir zincirin kırılmadan çalışması gerekiyor. Bilime ihtiyacımız var çünkü dün olduğu gibi bilimin söylediklerini görmezden gelerek yolumuza devam edemeyiz. Aşamalandırılmış yol haritasına ihtiyacımız var, çünkü tüm kaynakları belirli bir zaman planına göre sürece dahil etmek zorundayız.

Bugün bu salonda sizlerin katılımı ve şahitliğinde yeni bir başlangıç yapıyoruz. Deprem ve afetlere karşı bu kadim şehri dirençli bir kent haline getirmek için her şeyi sil baştan başlatıyoruz.Bunları söylüyorum ama şunu da bilmenizi isterim ki, işbaşına geldiğimizden beri yaptığımız pek çok afet hazırlığı çalışmasını ve projesini bir araya getirerek defalarca gözden geçirdik. Bilim çevrelerine bir çağrı yaparak; hızla bir Deprem Bilim Üst Kurulu oluşturduk.

Bu kurul ilk toplantısından sonra depremin tüm boyutlarını kapsayan 7 alanda genişletilmiş toplantılar yaptı. Depreme yönelik güçlendirmeden acil yardıma, lojistikten sağlık önlemlerine, semt örgütlenmesinden afet koordinasyon merkezimize kadar tüm boyutları mercek altına aldık. Bugün itibariyle 7 Bilimsel Kurul'dan gelen değerlendirme raporları elimizde. Kurullarımıza katılan tüm akademisyenlere, uzmanlara ve kurum ve kuruluş temsilcilerine İstanbullular adına buradan teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz ve bilim insanlarımız bundan sonra çalışmalarına devam edecek.

Her aşamada çalışmalarımızı gözden geçirip seferberliğimizin icaplarını yerine getireceğiz.

Bugün itibariyle seferberliğimizin üçüncü aşamasındayız. Bugün burada ekibimizle birlikte depreme seferberlik yol haritamızı paylaşacağız.

Yol haritamızı maddeler halinde tespit ve eylem planı olarak sunacağız:

1. İBB’de depremle ilgili “neler yaptık, neler yapıyoruz”u samimi olarak paylaşacağız.

2. Gerçek durumumuz nedir; ne boyutta bir sorunla karşı karşıyayız, bunu da paylaşacağız.

3. Göreceğiz ki yapılması gereken devasa işler var ve işin mali boyutuyla mevzuatıyla İBB iradesinin ötesi bir durum var. Bu durumu dikkate alan bir çıkış yolunu da son bölümde paylaşacağım.

Toplantıda; İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da konuşma yaptı.

Sunumların ardından İBB Başkanı İmamoğlu, kapanış konuşmasını gerçekleştirdi:

Kahramanmaraş Depremi bu ülkenin bütün yöneticilerini bir yol ayrımına getirmiştir. Getirmelidir. Artık ya hep birlikte harekete geçeceğiz ya da depreme hazırlık konusunda işbirliğine yanaşmayan kim varsa koltuklarını bırakıp evlerine dönecek. Çok hızlı, çok net, çok kararlı olmak ve hep birlikte harekete geçmek zorundayız. Boş söze kimsenin tahammülü kalmadı. Zaman, somut çözüm, somut öneri ve somut icraat zamanıdır. Bu kapsamda bizim çözüm önerilerimiz şunlardır:

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

1. Gelin, İstanbul ve bütün Marmara bölgesini depreme hazırlamak üzere bir Marmara Deprem Konseyi kuralım. Yıllardır hükümetimize yaptığım çağrıyı bugün buradan bir kez daha tekrarlıyorum: Bakanlıklar, Valilik, İBB, İlçe belediyeleri, ilgili sektörlerin meslek grupları, STK’lar ve üniversitelerle birlikte bir oluşum planlayalım. Hükümetin ve Marmara bölgesindeki tüm yerel yönetimlerin uzlaşmasıyla oluşacak bu saygın ve güçlü konseye gerekli özerkliği ve uygun çalışma koşullarını sağlayalım. Onlar bize ortak akılla bir yol haritası hazırlasınlar. Mühendisliğinden planlamasına, lojistiğinden sağlık stratejisine, sosyal alanda yapılması gerekenlerden yönetsel-hukuki boyutlara kadar her düzeyde yapılacak işler bilimsel yaklaşımla tanımlansın. Hangi kurumun ne düzeyde görev alacağını belirleyelim ve hızlı bir süreç işletelim. İstanbul ve Marmara deprem seferberliğini bilimsel, planlı ve kararlı adımlarla başlatalım. İBB böyle bir organizasyon içinde üzerine düşen her görevi sonuna kadar yapmaya hazırdır. Çünkü bu en doğru ve en sağlıklı yoldur. Tabii ki, biz İBB olarak harekete geçmek için ideal koşulların oluşmasını beklemiyoruz.

Uzmanlarla birlikte hazırladığımız Deprem Eylem ve Müdahale Planı’yla birlikte deprem hazırlıklarımızı bugünden itibaren daha ileri bir aşamaya taşıyoruz.

2. Bu hareket planına uygun olarak afet hazırlık dahil bütçemizi revize edeceğiz. Ne kadar artırabiliyorsak, zaruri harcamalarımız bir yana konulmak şartıyla, deprem için ayıracağız. Önümüzdeki 3 ayda, içerisinde enerji, su, barınma ve atık gibi kritik ihtiyaçların hazır olduğu 30 deprem parkını daha halkımıza kazandıracağız. Tahliye yollarındaki güçlendirme faaliyetlerimiz ile afete müdahalenin etkin olmasını sağlayacağız.

3. Birçok alanda mevzuat çalışmaları öneriyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır İstanbul İmar Yönetmeliği’nin yenilenmesi üzerine çalışıyoruz. Belirli büyüklüklerdeki parsellere deprem konteynırı koyulması, çıkmaların sınırlandırılması, deprem izolatör sistemlerinin yapılarda kullanılmasının teşviki, dönüşüm amaçlı çatıların bağımsız bölüm olarak iskanı, açık alan ve yeşil alanlarda afet öncelikli altyapı hazırlıklarının yapılması gibi hususlar İstanbul’u afetlere hazırlamak anlamında önemli bir rol üstlenecektir. İstanbul İmar Yönetmeliği’nin revizyon çalışmasını bu ay itibariyle İBB Meclisimize sunacağız. Bu noktada önemli bir başlık da yapıların, iskan-yapı kullanım izni verildikten sonra belirli periyotlarda denetlenmesi konusunun bir an önce hayata geçirilmesidir. Bunun mutlaka imar mevzuatı içerisinde yer alması gerekmektedir. Tüm ilçe belediyelerimizle gerekli yazışmaları yaptık ve onları ortak eylem planı oluşturmaya davet ettik. Şayet ruhsatlı, iskanlı bir binaya sonrasında herhangi bir müdahale edilmişse, bu bir suçtur ve bizler kamusal sorumluluğumuz ile bu suça meydan vermeyeceğiz. Güçlendirme çalışmalarımıza meclise sunduğumuz yönetmelik önerisi ile başladık.

4. İstanbul Güçleniyor sistemi kuruyoruz: Bu sistem ile hızlı taramaya başvuran ve güçlendirme önerisi alan binalardan başlayıp maliyetine güçlendirme yapacağız. Kısmi ve kapsamlı güçlendirmeye ilişkin ayrı bir yönetmelik hazırlıyoruz. Bu yönetmelikte riskli bina analizi ve hızlı bina taraması sonuçlarına göre güçlendirme kapsamında olacak yapılar için yapım süreci ve finansman modelleri tarif edeceğiz.

"HIZLI TARAMAYA BAŞVURANLARIN SAYISI 110 BİNİ GEÇTİ"

5. Hızlı taramayı yaygınlaştıracağız. Kahramanmaraş depremi sonra hızlı tarama sistemine başvuran sayısı 110 bini geçti. Bu konuda hızlı hareket edebilmek ve bu işi yaygınlaştırmak için meslek odaları ve ilgili paydaşlarla birlikte ilerleyeceğimiz bir protokol yaptık. Bu sürecin daha da yaygınlaştırılması için merkezi idare tarafından mevzuat çalışması yapılmasını öneriyoruz. Ruhsatsız, iskansız binalar ile ilgili acilen bir arada çalışmaya koyulmalıyız.

6. Bütüncül konut politikaları yaklaşımı dahilinde Mart ayında, kendi mülkiyetimizde bulunan proje ve ruhsatlandırma süreci bitmiş alanlarda ilk etapta 5.000 birimlik sosyal kiralık konut ve ödenebilir sosyal konut yapımının temelini atıyoruz. Orta vadede 10 bin konutun daha inşa sürecini başlatacağız.

7. Toplanma alanları ve geçici barınma alanlarında su deposu, foseptik çukuru, güneş paneli, alet ve gereç dolabı, çöp toplama alanı, çadır yerleşim alanı gibi tüm detayları planlıyoruz.Lojistik merkezlerimizi belirledik, ihtiyaçlarımızı tespit ettik. İstanbul’un mevcutta sahip olduğu (AFAD’ın belirlediği) 2.450 hektar alanı 2.2 kat artırarak 7.850 hektara çıkartacağız.

"4 BUÇUK MİLYON VATANDAŞIMIZ İÇİN GEÇİCİ BARINMA ALANLARINI HAZIRLAYACAĞIZ"

Fiziki altyapı konusunda Avrupa ve Anadolu yakalarında 4 buçuk milyon vatandaşımız için geçici barınma alanlarımızı hızla hazırlayacağız.Toplanma Alanları, Geçici Barınma Alanları ve 1. Derece Tahliye Koridorları imar planlarına işlenecektir. Bunlarla ilgili plan değişikliği ve plan tadilatları yapılmayacaktır.8. Alt yapı çalışmalarının geliştirilmesi ve hızlanması için merkezi yönetim desteği ve finansal desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bunu ısrarla talep ediyoruz. Afet anında ışıklandırma eksikliğinin önemini geçtiğimiz depremde tekrar gördük. Elektrik ile ilgili projelendirmeye başlıyoruz. Ana arterlerde peyder pey güneş enerjili sokak lambası projeleri gerçekleştireceğiz.

İletişimin kesilmemesi, elektrik sıkıntısı yaşanmaması için kamu binalarında, gemilerde mobil baz istasyonlarının kurulması, toplanma alanlarında şarj ünitelerinin hazır edilmesi projelerimizi gerçekleştireceğiz.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

9. Erken uyarı konusunda 50 kilometre uzunluğunda fiber optik tabanlı erken uyarı sistemimizi geliştiriyoruz. Bu hat üzerindeki 5.000 sensör ve geliştirilecek olan yapay zeka sayesinde depreme yönelik hazırlığımızı ve müdahalemizi en üst düzeye çekeceğiz.

10. İstanbul’un her mahallesinde etkili arama kurtarma ekipleri oluşturmak üzere bir proje başlatıyoruz. İstanbul İtfaiyesi'nde, ilçe belediyelerinin koordinasyonunda eğitimler verip gerekli ekipmanı eğitimli kişilere sağlayacağız. Meslek örgütleriyle yapacağımız protokol ile 5 bin tane meslek insanını yetiştirip ilgili ekipmanlarıyla tüm mahallelerde hazır edeceğiz.

Bu yapacaklarımız İstanbul’un depreme hazırlığında çok önemli bir aşamayı daha geride bırakmamızı sağlayacak ama maalesef “çürük binalar” üreten bu düzeni değiştirmeye yetmeyecektir. Bunun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve merkezi yönetimin atması gereken hayati adımlar vardır.

11. Bu süreçte İstanbul’a özel kanun çıkarılması bir zorunluluktur. Ama tüm ülke için de imar aflarını artık geri dönmemek üzere hayatımızdan sonsuza kadar çıkarmalıyız. Bu ülkede bundan böyle her imar affı teklifini geleceğimiz için bir ihanet gibi görmeliyiz. Dahası, imar aflarının yasaklanmasına ilişkin anayasal düzenleme yapmalıyız. Yapı denetimi ve müteahhitlik sistemini baştan aşağı yenilemeliyiz. Denetim faaliyetleri, içerisinde güçlü yerel yönetimlerin, meslek odalarının yer aldığı bir yapıyla, kamusal bir hizmet olarak sunulmalıdır. Tüm yapıların deprem güvenlik sertifikasının belediyelerce çıkarılarak, gerek yapı üzerinde ve gerekse dijital ortamda açık veri olarak toplumun her bir ferdinin görebilmesine izin verecek bir düzenleme yapmalıyız. Öncelikle ruhsatsız binalardan başlayarak, binaların 6 ay içerisinde güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması için ruhsat alması zorunlu hale getirilmelidir. 1 yıl içerisinde de güçlendirme veya yeniden yapılmasına yönelik inşaat başlatılmalıdır. İmar planlarında “toplanma alanı ve kent içi park alanı, sağlık alanı, eğitim alanı, itfaiye alanı” olarak belirtildiği halde üzerinde bina bulunan yerlere yönelik Acil Kamulaştırma Programı hayata geçirilmelidir. Artık İstanbul’un her bir metrekaresinde üretilecek konutun, İstanbul’un depreme hazırlıklı olabilmesi adına bir amacı olması gerekmektedir.

Sosyal konut üretiminden, ödenebilir konuta, boş konutların kullandırılmasından kira politikalarına kadar bütüncül bir yaklaşım dahilinde hareket edilmezse, İstanbul hiçbir şekilde depreme dayanıklı hale gelemez.

Bütün bu konularda somut çalışma ve önerilerimiz vardır. Bugün, ülkemizde imar düzenlemeleriyle ilgili cari 25 yasa, 11 yönetmelik bulunuyor. Ve uygulamada 19 farklı kurum yetkilidir. Bu karışıklığı önlemekle bile süreçler hızlanabilir.

Sevgili vatandaşlarım, Yaşadığımız yıkıcı afet, devlet yönetimi ve siyasetin esaslı bir değişimden geçmesi gerektiğini gösterdi. Kurumların krizlerde hemen harekete geçecek kadar inisiyatif sahibi olduğu, her adımında vatandaşına şeffaflıkla hesap veren, yerel yönetimleri güçlendirilmiş, katılımcı, iş birliği kültürü gelişmiş bir devlet anlayışını acilen hayata geçirmeliyiz. Toplum afetle birlikte tüm sorunlarını bir tarafa bırakarak güçlü bir dayanışma ortaya koyarken, iktidarı ve muhalefetiyle tüm siyaset ‘zor zamanda kenetlenme’ görüntüsü veremedi.Ne acıdır ki, siyasetin toplumun çok gerisine düştüğüne şahit olduk. Bu nedenle Türkiye siyasetinin gerçek manasıyla çoğulcu olmasını sağlamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.Zira yaklaşmakta olan Marmara depremi sadece İstanbul’u ya da Marmara Bölgesini tehdit etmiyor. Türkiye’yi ve Türkiye’nin geleceğini, ekonomisini, dünyadaki yerini de tehdit ediyor.Unutmamalıyız ki, yaklaşan tehlike milli güvenliğimizi tehdit edecek seviyede bir afettir.

İstanbul depreminden yıkılmadan, depreme yenilmeden çıkmak için yeni bir merkezi hükümet-yerel yönetim-sivil toplum iş birliği inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için yeni bir siyaset, dinç ve taze bir sistem kurmamız gerekiyor. Bu artık yaşamsal bir zorunluluktur. Birlikte çözmemiz gereken hususları bir kez daha özetlemem gerekirse;

1. Marmara deprem konseyinin kurulması

2. İBB deprem bütçesinin revizyonuna destek

3. İstanbul’un depreme dirençli hale getirilmesi için mevzuat çalışmalarının yapılması

4. Yapı güçlendirme konusuna ilişkin yasal düzenleme için merkezi yönetimle işbirliği ve finans desteği

5. Hızlı tarama yönteminin mevzuata konarak yaygınlaştırılması

6. Boş konutların kullandırılması programına ilişkin yasal yönetsel düzenlemeler

7. Deprem sonrası toplanma ve geçici barınma alanlarının tam donanımlı bir şekilde fiziki altyapılarının geliştirilmesi için merkezi idare ile eşgüdüm

8. İstanbul’un iletişim, elektrik, enerji gibi tüm altyapı sistemlerini depreme dirençli hale getirmek için ilgili aktörlerle birlikte çalışma

9. İstanbul özelinde yasa çalışması

Tüm bu umut ve duygularla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız planımız, bir çağrıdır. Bu bir seferberlik çağrısıdır. Kayıtsız şartsız bir işbirliği çağrısıdır. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na, Şehircilik Bakanlığından Ulaştırma Bakanlığı'na kadar tüm bakanlıklarımıza bir çağrıdır. Özellikle Marmara’daki tüm yerel yönetimlere, 39 ilçe belediyemize mülki ve askeri idarelere… Meslek odalarımıza, iş dünyası örgütlerine ve her ölçekten ilgili tüm kurumlarımıza, şirketlerimize çağrıdır.

Doğrusu depreme hazırlık ve İstanbul'un deprem dirençli bir şehir olması yolunda işbaşına geldiğimizden beri defalarca seferberlik çağrısı yaptık. Bu seferberlik davetimize icap etmeyenleri tekrar tekrar davet ediyoruz. Kahramanmaraş depremi istisnasız hepimiz için bir milat olmalıdır. Artık daha fazla bu konudaki sorumlulukları ihmal edemeyiz. Edersek, bu kez fatura çok daha yüksek olur. Artık eski siyaset tarzını terk etmeliyiz. Binaları yerinde dönüştürmek ve insanlarımıza yerlerinde güvenli konutlar kazandırmak, güçlendirmek yerine, adeta ev taşır gibi, milyonlarca konutu yeni alanlara taşıyacağım lafları bu şehri batırır. Vatandaşla konuşmadan, bilimin sesine ve ortak akla kulak vermeden iş yapılamaz. Yerel yönetimlerle işbirliği yapmadan, oldu bittiye getirme yöntemlerinden, seçim vaadi gibi konuşmalardan vazgeçelim. Biz bugün itibariyle İstanbul’u depreme dirençli bir kente dönüştürme konusunda kararlıyız, cesuruz. Biz artık duramayız. Hepimiz biliyoruz ki, İstanbul durursa, Türkiye durur. İstanbul durursa Türkiye diz üstü çöker. Bizim için bu bir başlangıç. Bu amaçla bugün itibariyle sahaya çıkıyoruz. 15 gün sonra güçlendirme başvurularını almaya başlıyoruz. Perşembe günü mahalle aralarına giriyor ve yıkımlarımıza devam ediyoruz. Nisanda tekrar bir araya geleceğiz ve afet eylem planımızın detaylarını sizlerle paylaşacağız. Toplantılarımıza gelinmese de, biz tüm kurumlarımızın toplantılarına tam motivasyonla katıldık, katılmaya devam edeceğiz.

Gelin, şehirlerimizde ağır ağır, sinsi sinsi katliamlar üreten, canlarımızı bizden koparan bu düzeni hep birlikte değiştirelim. Şimdi başlayıp, beş yıllık plan, on yıllık plan ve yirmi yıllık planla tüm kentlerimizi deprem dirençli kent haline getirelim. Kaderimiz bu topraklarda yükselip depremle yıkılıp giden diğer medeniyetlerin kaderine benzemesin. Yaşadığımız bu kadim kenti depreme dirençli bir şehir haline getirmek için başlattığımız seferberliğin İstanbullular adına hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum."

(Haberde kullanılan görseller, İBB'nin sunumundan alınmıştır.)