İstanbul'da kimyasal alarmı! Caddeyi kapladı

"YERLER PİSLİK İÇİNDE, ÇOK KÖTÜ KOKUYOR"

Caddede esnaflık yapan Mahmut Canal ise, ekipleri yolu yıkamasına rağmen kırmızı renkli suyun tekrar geldiğini ifade ederek, "O kadar çok kötü bir koku var ki anlatamam yani. Belediye ekipleri yıkadı ama yine gelecek yani. Duyduğuma göre üst sokaklarda yere boya gibi bir şey dökülmüş, öyle söylüyorlar. Yerler pislik içinde, çok kötü kokuyor. Gerçekten rahatsız oluyoruz, rahatsız olmamak mümkün mü" diye konuştu.