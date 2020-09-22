AA

İstanbul'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde organ nakli için "etik kurul" başvurusu yapan ve akraba ya da yakın arkadaş olduklarını bildiren 5'i yabancı 10 kişinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine çalışma başlattı.

10 ŞÜPHELİDEN 5'İ YABANCI UYRUKLU

AA'da yer alan habere göre söz konusu soruşturma kapsamında, 3'ü Iraklı, 1'i Ukraynalı ve 1'i de Kazakistanlı 10 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kaşe ve sahte evrak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ZANLILARDAN 4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.