        İstanbul'da pazartesi ve yağmur trafiği! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da pazartesi ve yağmur trafiği!

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Buna göre trafik yoğunluğu, Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a, Avrupa Yakası'nda yüzde 72'ye ve kent genelinde de yüzde 81'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 09:08 Güncelleme:
        Hem pazartesi hem yağmur

        İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

        AA'da yer alan habere göre kentte mesai öncesi erken saatlerden itibaren ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan trafik, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Cevizlibağ, Edirnekapı, Halıcıoğlu, Çağlayan ve Mecidiyeköy'e kadar etkili oluyor. D-100 kara yolunun Haramidere mevkisinde araçlar çift yönlü olarak güçlükle ilerliyor.

        Haliç Köprüsü girişinde de her iki yönde trafik ağır seyrediyor.

        TEM Otoyolu Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

        REKLAM

        Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında trafik yoğunluğu oluşurken Karaköy–Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda araçlar yavaş seyrediyor.

        Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi ile buralara bağlanan yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'dan başlayan trafik Kadıköy'e kadar sürüyor. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yoğunluk gözleniyor.

        Öte yandan metrobüs ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89, Avrupa Yakası'nda yüzde 72'ye çıkarken kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

        Havva'yı öldüren eski eş, daha önce de evi basıp darbetmiş

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşandığı 2 çocuğunun annesi Havva Çubukçu'yu (34) öldürüp, aynı tabancayla intihar eden Uğur Baycan'ın (37), daha önce de evini bastığı eski eşini darbedip tehditlerde bulunduğu belirtildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!