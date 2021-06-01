AA

İstanbul'da mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,67, toptan fiyatlar yüzde 2,27 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mayıs 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,67 artış kaydetti.

Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksinde ise yüzde 2,27 artış görüldü.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlar yüzde 15,78, toptan fiyatlar yüzde 19,03 arttı.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar, mayısta bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 7,49, ev eşyaları harcamalarında 4,81, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 2,40, gıda harcamalarında 1,37, konut harcamalarında 0,39, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,07 arttı. Aynı dönemde, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,43 azalırken, diğer harcamalar grubu değişmedi.

Toptan fiyatlar ise mayısta bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,34, işlenmemiş maddeler grubunda 3,05, gıda maddeleri grubunda 2,95, yakacak ve enerji maddeleri grubunda 1,23, madenler grubunda 1,11, mensucat grubunda 0,74, artarken, kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 2,09 azaldı.