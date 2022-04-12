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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da 12 Nisan Salı günü arıza, bakım ve onarım çalışmalarının neden olacağı su kesintileri İstanbulluların gündeminde. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası sakinleri için gün içinde yaşanacak su kesintilerinin ne zaman sona ereceği İSKİ tarafından açıklandı.

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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

    İstanbul'da 12 Nisan Salı sabahına su kesintisi ile başlayan ilçelerde yaşayan İstanbullular, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından her gün düzenli olarak açıklanan su kesintisi duyurularını merak ediyor. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri ile arıza ve bakım çalışmaları İSKİ tarafından duyuruldu. İşte 12 Nisan Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler 
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

    12 NİSAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

    Arıza Kesinti
    İlçe : Bakırköy
    Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah,Yeşilyurt Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Sakızağacı Mah
    Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
    Açıklama : Yeşilköy 800 Mm Ve Ataköy 600Mm İsale Hatlarında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışması Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 12.04.2022 06:12
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Bakırköy
    Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.04.2022 08:03
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.04.2022 09:05
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Esenyurt
    Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah
    Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
    Başlama Tarihi : 12.04.2022 09:23
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Sancaktepe
    Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.04.2022 09:16
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Üsküdar
    Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.04.2022 08:45
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     
     
     
     
     
  • 03
    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Nisan İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

    İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 

    12 Nisan 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,35

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