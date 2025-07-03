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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!

        İstanbul'da, H.B. isimli bir anne, 3 günlük bebeğini çöp konteynerine attı. 7 saat sonra çevredekiler tarafından bulunan bebek tedavi altına alındı. Bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Anne tutuklanırken, ifadesinde "Bakamadığım için attım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:13
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        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
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        İstanbul'da dehşet, Şişli'de, 29 Haziran'da saat 21.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen bir vatandaş, çöp konteynerinin yanından geçerken bir hareketlilik olduğunu gördü.

        "ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK VAR"

        DHA'daki habere göre bunun üzerine polis ekiplerini arayan kişi, "Çöpte yeni doğmuş bir bebek var, beze sarılmış halde duruyor" ihbarında bulundu.

        POŞETİN İÇİNDEN ÇIKTI

        Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiklerinde poşet içerisinde konulmuş bir bebek olduğunu gördü.

        7 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

        Bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Şişli polisi çalışma başlattı.

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        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir kadının yanında çocukla olay yerine geldiğini ve beyaz poşet içerisindeki bebeği gece saatlerinde bırakıp uzaklaştığını belirledi. Bebeğin ise çöpe bırakıldıktan 7 saat sonra bulunduğu tespit edildi.

        "BAKAMADIĞIM İÇİN ÇÖPE ATTIM"

        Çalışmalara devam eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri H.B. isimli anneyi yakaladı. Gözaltına alınan H.B. ifadesinde, bebeğine bakamadığı içi çöpe attığını söyledi. Adliyeye sevk edilen H.B., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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