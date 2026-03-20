        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'daki borsa yatırımcılarının toplam portföy değeri 4 trilyon lirayı aştı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'daki borsa yatırımcılarının toplam portföy değeri 4 trilyon lirayı aştı

        İstanbul'da yerleşik yatırımcıların pay senedi yatırımlarının büyüklüğü şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,8 artarak 4 trilyon 108 milyar 194 milyon liraya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 11:08
        İstanbul'daki yatırımcıların portföyü 4 trilyon lirayı aştı

        Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre, şubat sonu itibarıyla en fazla pay senedi yatırımcısı 1 milyon 623 bin 665 kişiyle İstanbul'da ikamet ediyor. Bu ili 690 bin 143 kişiyle Ankara, 448 bin 731 kişiyle İzmir takip etti.

        İstanbul'daki yatırımcıların toplam pay senedi portföy büyüklüğü 4 trilyon 108 milyar 194 milyon lira olurken, Ankara'da bu tutar 411 milyar 550 milyon lira, İzmir'de ise 167 milyar 624 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

        Geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'daki yerleşik yatırımcıların portföy değeri yüzde 66,8 ve 1 trilyon 645 milyar 746 milyon liralık artış kaydetti. Bu tutar geçen yılın şubat ayında 2 trilyon 462 milyar 448 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

        Aynı dönemde Ankara'daki yatırımcıların portföy değeri de yüzde 54,4 ve 145 milyar 64 milyon lira yükseldi. İzmir'de ise yatırımcıların portföy değeri yüzde 40,4 ve 48 milyar 193 milyon lira arttı.

        Pay senedi yatırımcı sayıları dikkate alındığında ise geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'da yüzde 1,7 ve İzmir'de yüzde 1 azalış kaydederken, Ankara'da yüzde 0,8 artış yaşandı.

        Bursa, 3 büyük şehirden sonraki konumunu korudu

        İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra portföy büyüklüğü en fazla olan il Bursa oldu. Şubat sonu itibarıyla Bursa'da yerleşiklerin portföy değeri 106 milyar 247 milyon lira, buradaki pay senedi yatırımcı sayısı ise 278 bin 480 oldu. Böylece Bursa, 3 büyük ilin ardından en çok pay senedi yatırımcısına sahip şehir olarak öne çıktı.

        Portföy büyüklüğünde Bursa'yı 67 milyar 398 milyon lirayla Antalya, 52 milyar 849 milyon lirayla Adana, 49 milyar 473 milyon lirayla Kocaeli, 41 milyar 50 milyon lirayla Balıkesir, 33 milyar 445 milyon lirayla Mersin ve 31 milyar 637 milyon lirayla Konya izledi.

        Yatırımcı sayısına bakıldığında ise 4. sıradaki Bursa'yı 231 bin 639 kişiyle Antalya, 192 bin 323 kişiyle Kocaeli, 189 bin 88 kişiyle Adana, 143 bin 423 kişiyle Mersin, 139 bin 966 kişiyle Konya ve 122 bin 604 kişiyle Balıkesir takip etti.

        Yabancılarda en büyük pay senedi portföyü ABD'de

        Yurt dışı yerleşik yatırımcılara bakıldığında ise şubat sonu itibarıyla en büyük portföy değeri 732 milyar 938 milyon lirayla ABD'li yatırımcıların oldu.

        Portföy değerine bakıldığında ABD'yi 719 milyar 752 milyon lirayla Katar, 452 milyar 720 milyon lirayla Birleşik Krallık izledi. Listenin devamında 317 milyar 830 milyon lirayla İspanya, 145 milyar 146 milyon lirayla Hollanda yer aldı.

        ABD'li yatırımcı sayısı 953, Katarlı yatırımcı sayısı 10, Birleşik Krallıklı yatırımcı sayısı 272, İspanyalı yatırımcı sayısı 12 ve Hollandalı yatırımcı sayısı 143 oldu.

        ABD'li yatırımcıların portföy değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,4, Katarlı yatırımcıların portföy değeri yüzde 67,9, Birleşik Krallıklı yatırımcıların portföy değeri yüzde 83,4 ve İspanyalı yatırımcıların portföy değeri yüzde 22,1 artarken, Hollandalı yatırımcıların portföy değeri yüzde 9,5 azaldı.

        En fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi "sanayi"

        Endeksler bazında incelendiğinde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği endeks BIST 100 oldu. BIST 100 endeksinde şubat sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 4 milyon 587 bin 442 kişi olarak belirlendi.

        Sektör endekslerine bakıldığında en fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi 4 milyon 265 bin 844 kişiyle sanayi endeksi olurken, bunu 4 milyon 56 bin 159 yatırımcıya sahip hizmetler endeksi takip etti.

        Mali endeks 3 milyon 159 bin 585 yatırımcıya sahipken, teknoloji endeksinin yatırımcı sayısı 2 milyon 659 bin 57 kişi oldu. Yurt içinde en çok takip edilen endekslerden olan bankacılık endeksindeki yatırımcı sayısı ise şubat sonu itibarıyla 945 bin 247 olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda 8 bin 582 tarihi eser ele geçirildi

        Sancaktepe'de jandarma ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyonda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 8 bin 582 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin şüpheliler hakkında ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Televizyon sunuculuğundan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na
        Televizyon sunuculuğundan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        AB, enerji fiyatlarına karşı harekete geçiyor
        AB, enerji fiyatlarına karşı harekete geçiyor
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor
        Her yerde yağış var!
        Her yerde yağış var!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?