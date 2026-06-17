İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Hatay'da yakalandı
İstanbul'da evlenmek istediği kişinin kardeşini silahla öldüren zanlı, Suriye'ye kaçmaya çalışırken Hatay'da yakalandı
Giriş: 17 Haziran 2026 - 01:59 Güncelleme:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Haziran'da Güngören ilçesinde ablasıyla evlenmesine karşı çıkan 21 yaşındaki Hazem Muhammed'i silahla öldürdükten sonra kaçan M.D'nin Hatay'dan Suriye’ye geçmeyi planladığını belirledi.
AA'nın haberine göre ekipler, takibe aldıkları otomobili Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yolunda durdurdu. Araçtan indiği belirlenen zanlı, bölgede yapılan çalışmayla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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