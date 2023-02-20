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Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken İstanbul depremi açıklaması "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti!"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından olası İstanbul depremi gündeme geldi. 16 milyon nüfuslu İstanbul, 1939 yılından beri büyük depremler üreten Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın son kuşağında yer alıyor. Megakentte tedirginliğe neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından uzman isimlerden peş peşe olası İstanbul depremi açıklamaları geldi. Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremine ilişkin "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti" ifadelerini kullandı. İşte, olası İstanbul depremi tarihi ve büyüklüğü hakkında dikkat çeken açıklamalar...

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  • Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti!" İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi hangi illerde hissedilecek?

    Marmara Denizi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı, olası İstanbul Depremi konusunda tedirginlik yaratıyor. 16 milyon nüfuslu megakentte endişeye yol açan olası İstanbul depremine ilişkin uzman isimlerden dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da diri fay hattı haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler belli olurken gözler "İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde olacak?" sorusuna çevrildi. olası İstanbul depreminin Kahramanmaraş depreminden daha çok hasara yol açacağının altını çizen Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek." ifadelerini kullandı. İşte, olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalar...
  • Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti!" İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi hangi illerde hissedilecek?

    İSTANBUL TARİH BOYUNCA YIKICI DEPREMLERE SAHNE OLDU!

    İstanbul depremi Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi. 
  • Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti!" İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi hangi illerde hissedilecek?

    İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ BULUNUYOR

    İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 7 şiddetinin üzerinde 2 büyük depremin meydana geldiği dikkat çekiyor.Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaşanma olasılığı 250 yılda bir olarak kaydediliyor.

    Deprem uzmanları tarafından son büyük İstanbul depreminin 1766 yılında gerçekleştiği göz önünde tutulunca, Orta Marmara Fayında büyük deprem riskinin arttığı ifade ediliyor.
  • Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti!" İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi hangi illerde hissedilecek?

    "MARMARA FAYI KIRILDI, KIRILACAK"

    Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı.
  • Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti!" İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi hangi illerde hissedilecek?

    "İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI"

    Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun"  ifadelerini kullandı.
  • Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti!" İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi hangi illerde hissedilecek?

    İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK? "İSTANBUL'DA ZAMAN GELİYOR"

    İstanbul'da daha büyük bir hasar oluşacağını dile getiren Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. 
  • Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti!" İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi hangi illerde hissedilecek?

    "30 SENE İÇERİSİNDE BEKLENİYORDU, 23 SENE KALDI"

    Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum." dedi.
  • Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti!" İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor, kaç büyüklüğünde ve şiddetinde olacak? Olası İstanbul depremi hangi illerde hissedilecek?

    İSTANBUL'DA HASAR MARAŞ'TAN BÜYÜK OLACAK! 

    Prof. Dr. Naci Görür sözlerine şu şekilde devam ediyor, "Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük.  İstanbul’da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş’ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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