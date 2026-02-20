Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Diyanet İmsakiye 2026 - 20 Şubat bugün İstanbul'da iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve teravih saatleri

        2026 İstanbul İmsakiye takvimi: 20 Şubat bugün İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak?

        İstanbul'da mahyaların yanması ve sokakların ışıklarla donatılmasıyla Ramazan'ın manevi havası tüm kente yayıldı. Bu dönemde İstanbul imsakiye takvimi de yayımlanarak 2026 yılı sahur ve iftar vakitleri kesinleşti. İstanbul'da sahur vaktiyle başlayan oruç, gün boyu devam eden ibadetin ardından akşam iftar vaktiyle birlikte açılacak. İşte, 2026 İstanbul iftar ve sahur saatleri ile İstanbul Ramazan imsakiyesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 11:51 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da Ramazan ayının manevi atmosfer şehri sardı. Bu süreçte Diyanet İşleri tarafından yayımlanan İstanbul imsakiye takvimiyle birlikte 2026 yılı iftar ve sahur saatleri netleşti. İmsak vaktinde başlayan oruç ibadeti, akşam ezanıyla birlikte kurulan bereketli iftar sofralarında son bulacak. Teravih namazı ise iftarın ardından Ramazan gecelerine eşlik etmeye devam edecek. İşte, 2026 İstanbul imsakiye takvimi ile iftar ve sahur vakitleri…

        2

        İSTANBUL 20 ŞUBAT 2026 İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        İstanbul'da iftar 20 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 18.51'de açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 20.10'da okunduktan sonra kılınacak.

        21 Şubat 2026 Cumartesi sahur için imsak vakti ise 06.19 olacak.

        İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        İSTANBUL İMSAKİYE 2026

        İstanbul'un farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "İstanbul İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel İstanbul Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu.

        Tüm İstanbul ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ORUÇ KAÇ GÜN TUTULACAK?

        2026 Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat’ta, son orucu ise 19 Mart tarihinde idrak edilecek. Bu yıl Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?