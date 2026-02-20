İstanbul’da Ramazan ayının manevi atmosfer şehri sardı. Bu süreçte Diyanet İşleri tarafından yayımlanan İstanbul imsakiye takvimiyle birlikte 2026 yılı iftar ve sahur saatleri netleşti. İmsak vaktinde başlayan oruç ibadeti, akşam ezanıyla birlikte kurulan bereketli iftar sofralarında son bulacak. Teravih namazı ise iftarın ardından Ramazan gecelerine eşlik etmeye devam edecek. İşte, 2026 İstanbul imsakiye takvimi ile iftar ve sahur vakitleri…