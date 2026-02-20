2026 İstanbul İmsakiye takvimi: 20 Şubat bugün İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak?
İstanbul'da mahyaların yanması ve sokakların ışıklarla donatılmasıyla Ramazan'ın manevi havası tüm kente yayıldı. Bu dönemde İstanbul imsakiye takvimi de yayımlanarak 2026 yılı sahur ve iftar vakitleri kesinleşti. İstanbul'da sahur vaktiyle başlayan oruç, gün boyu devam eden ibadetin ardından akşam iftar vaktiyle birlikte açılacak. İşte, 2026 İstanbul iftar ve sahur saatleri ile İstanbul Ramazan imsakiyesi…
İstanbul’da Ramazan ayının manevi atmosfer şehri sardı. Bu süreçte Diyanet İşleri tarafından yayımlanan İstanbul imsakiye takvimiyle birlikte 2026 yılı iftar ve sahur saatleri netleşti. İmsak vaktinde başlayan oruç ibadeti, akşam ezanıyla birlikte kurulan bereketli iftar sofralarında son bulacak. Teravih namazı ise iftarın ardından Ramazan gecelerine eşlik etmeye devam edecek. İşte, 2026 İstanbul imsakiye takvimi ile iftar ve sahur vakitleri…
İSTANBUL 20 ŞUBAT 2026 İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
İstanbul'da iftar 20 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 18.51'de açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 20.10'da okunduktan sonra kılınacak.
21 Şubat 2026 Cumartesi sahur için imsak vakti ise 06.19 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
İSTANBUL İMSAKİYE 2026
İstanbul'un farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "İstanbul İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel İstanbul Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu.
Tüm İstanbul ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
ORUÇ KAÇ GÜN TUTULACAK?
2026 Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat’ta, son orucu ise 19 Mart tarihinde idrak edilecek. Bu yıl Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak.