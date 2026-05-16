        İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, narkotik uygulamasını denetledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 01:20 Güncelleme:
        Narkotik uygulamasını denetledi

        Ayvansaray'da akşam saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fatih Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama yaptı.

        Dron destekli uygulamaya katılan İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, denetim noktasındaki polis ekipleriyle bir süre görüştü.

        Yıldız, daha sonra Ayvansaray'ın ara sokaklarını gezerek, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

        Polisin çalışmalarından memnuniyet duyduğunu dile getiren esnaf, Yıldız'a kahve ikramında bulundu.

        "BİZ İSTANBUL'UN EMNİYETİYİZ"

        Yıldız, uygulamayı takip eden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'un fetihle yoğrulmuş medeniyetin ruhu olduğunu söyledi.

        Fatih ilçesinde gençleri, aileleri ve yarınları tehdit eden uyuşturucu illetine karşı yapılan narkotik uygulamasıyla kararlılık nöbetinde olduklarını gösterdiklerini belirten Yıldız, "Kadim şehrimizin her köşesinde, her sokağında kararlılıkla uyuşturucuyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Her zaman ifade ediyorum. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız çünkü bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz." diye konuştu.

        Suçla mücadele, şüphelilerin yakalanması ve caydırıcılık amaçlı narkotik uygulamasında dedektör köpeği de kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

