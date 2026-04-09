Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İstanbul Film Festivali başladı

        İstanbul Film Festivali başladı

        45. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmden oluşan zengin bir program sunuyor. Gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşi ve özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak festivalin hafta içi gündüz seanslarında öğrenci bileti kontenjanı sınırsız. Festival, 19 Nisan'da sona erecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 09:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Film Festivali başladı

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 8 Nisan Çarşamba akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen açılış galasıyla başladı.

        Sunuculuğunu Onur Özaydın'ın üstlendiği 45. İstanbul Film Festivali açılış töreninde, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, festival sponsoru N Kolay adına Aktif Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca Oğan'a teşekkür plaketini takdim etti.

        Ardından, festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan Sinema Onur Ödülü, oyuncu Nilüfer Aydan ve yönetmen Gianfranco Rosi'ye verildi. Yeşilçam'ın iz bırakan oyuncularından Aydan'a ödülünü usta oyuncu Nur Sürer takdim etti.

        Efsanevi belgesel yönetmeni Gianfranco Rosi'ye ise ödülü, festival direktörü Kerem Ayan tarafından sunuldu. Törende ayrıca Kerem Ayan ve daha önce festival direktörlüğünü üstlenmiş olan Hülya Uçansu ile Azize Tan tarafından 40 yıl boyunca İstanbul Film Festivali ekibinde yer alan Nuray Muştu'ya sinema emek ödülü takdim edildi.

        FESTİVAL 19 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

        Türkiye'den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirecek 45. İstanbul Film Festivali'nin kapsamlı seçkisi, 127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmden oluşuyor.

        Festival seçkisinde, dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin ve genç yeteneklerin son filmlerinin yanı sıra dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de bulunuyor.

        Festival kapsamında 11 gün boyunca gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve farklı etkinlikler de yer alacak.

        İstanbul Film Festivali'nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu'nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması; Şişli'de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere yedi salonda yapılacak.

        #İstanbul Film Festivali
